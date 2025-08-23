Americká vláda prošetří dovoz nábytku do Spojených států a rozhodne, jak vysoká na něj uvalí cla. Prohlásil to prezident USA Donald Trump. Tvrdí, že krok „povede k návratu nábytkářského průmyslu do USA“.
Trump zamýšlí zavedení nových cel na dovoz nábytku do USA
„Během příštích 50 dnů bude vyšetřování dokončeno a na nábytek dovážený z jiných států budou uvalena cla, jejichž výše teprve bude stanovena,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Zpráva vedla k poklesu cen akcií amerických prodejců nábytku, například firem RH a Wayfair.
Vyšetřování by mohlo sloužit jako právní základ pro stávající cla, podotkla agentura Reuters. Ve hře je však ještě možné zrušení „recipročních“ cel federálním odvolacím soudem, která Trump v dubnu uvalil na několik amerických obchodních partnerů, a také možné zrušení dovozních cel uvalených v únoru na Čínu, Kanadu a Mexiko.
Výroba nábytku a dřevěných produktů podle vládních statistik ve Spojených státech v roce 1979 zaměstnávala zhruba 1,2 milionu lidí. V roce 2000 to bylo již pouze 681 tisíc lidí a v současnosti je to jen 340 tisíc lidí.
Trump počítá s tím, že by se nábytkářský průmysl měl „oživit“ v Severní Karolíně, Jižní Karolíně, Michiganu a dalších státech.
Cla poškodí výrobu, vytýká asociace
Americká asociace pro bytová zařízení ovšem podotkla, že „neexistuje žádný racionální vztah mezi dovozem dřevěných výrobků nebo nábytku a národní bezpečností Spojených států“. Žádná celní sazba podle ní nevrátí americkou výrobu nábytku na předchozí úroveň. „Cla poškodí výrobu, která ve Spojených státech stále probíhá,“ dodala asociace.
Hodnota dovozu nábytku do USA se vloni meziročně zvýšila o sedm procent na zhruba 25,5 miliardy dolarů (téměř 530 miliard korun). Kolem 60 procent tohoto importu pocházelo z Vietnamu a Číny, píše Reuters.
Nová cla na dovoz ze zemí vyrábějících nábytek v červenci zvýšila spotřebitelské ceny bytového zařízení o 0,7 procenta, uvádějí údaje ministerstva obchodu. Celkové zvýšení spotřebitelských cen ovšem zmírnily nižší ceny benzinu.