El Niňo je tady. Meteorologové předpovídají, co přinese

Američtí meteorologové oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niňo, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) uvedl, že podmínky pro El Niňo se vyvinuly v posledním měsíci, o čemž svědčí nadprůměrné teploty mořské hladiny ve středním a východním Pacifiku v oblasti rovníku.
Jev El Niňo je způsobován právě periodickým oteplováním mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. V tropech tento jev vyvolává sucha a mimo jiné snižuje kapacitu lesů vstřebávat skleníkový plyn oxid uhličitý (CO2). V jiných částech světa zase vede k vydatným srážkám.
Šance na to, že jev dosáhne obzvláště velké síly mezi listopadem a lednem příštího roku, činí 63 procent, odhaduje NOAA. Takový vývoj by nynější El Niňo zařadil mezi nejintenzivnější epizody od začátku měření v roce 1950.
„Musíme se obávat dopadů. Současné El Niňo se přidává k už tak značnému globálnímu oteplování. To znamená, že výsledné teploty v zasažených regionech by mohly být nevídané,“ řekl stanici BBC profesor Adam Scaife z britské meteorologické služby Met Office.
Meteorologové příchod El Niňa předpokládali
Aktuální oznámení amerických vědců není překvapením, meteorologové tuto fázi oteplování očekávali již od momentu, co na konci loňského roku odezněl protichůdný jev La Niňa, který provází naopak pokles teplot.
Jeden z nejsilnějších jevů El Niňo se vyskytl v letech 2015 a 2016, což vyvolalo rozsáhlé sucho v Asii a snížilo produkci obilí a olejnin. Meteorologové už dříve letos varovali, že pokud letos fenomén vznikne, zasáhne to úrodu plodin a dodávky potravin v době, kdy se zemědělci potýkají s nedostatkem hnojiv a vysokými cenami paliv v důsledku války v Íránu.
Na střední Evropu budou přímé dopady jevu minimální, mohou se projevit například mírnější zimou se slabšími srážkami. Dopady ale samozřejmě mohou mít ekonomické a jiné důsledky, které se projeví v jiných zemích – včetně možného geopolitického napětí, pokud dojde například k rozsáhlejším suchům a neúrodám v rozsáhlejších oblastech planety.