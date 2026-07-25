Letoun F-16 sestřelil v Rumunsku další dron


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Rumunská stíhačka F-16 v sobotu ráno sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země. Na síti X to uvedl prezident Nicušor Dan. Jeho původ není zatím známý, píše agentura Reuters. Jedná se o druhý zneškodněný bezpilotní letoun během 24 hodin.

Radarové systémy dron podle ministerstva obrany zaznamenaly v 8:22 místního času (7:22 SELČ), načež vzlétly dva bojové letouny F-16. Jeden z pilotů poté dron v 8:30 sestřelil deset kilometrů západně od města Sfantu Gheorghe.

V pátek dopoledne letoun F-16 v rumunském vzdušném prostoru zneškodnil dron, který později vyšetřující prokuratura označila za ruský.

Rumunsko sdílí s Ukrajinou, která denně čelí ruským dronovým i raketovým útokům, zhruba 650 kilometrů dlouhou pozemní hranici. Bukurešť podle Reuters uvedla, že od chvíle, kdy ruská armáda začala útočit na ukrajinské přístavy podél Dunaje, byl rumunský vzdušný prostor narušen přibližně třicetkrát.

Rumunsko sestřelilo dron nad svým územím
Ilustrační foto

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