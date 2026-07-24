Ruské údery v Kyjevské oblasti a Slovjansku si vyžádaly nejméně patnáct obětí

Ruský raketový útok si v Kyjevské oblasti vyžádal šest mrtvých a desítky zraněných, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že na místě probíhá záchranná operace i vyšetřování okolností útoku. Generální prokurátor Ruslan Kravčenko později upravil počet obětí na nejméně deset mrtvých a bilanci zraněných na více než sto. Spolu s dopoledním úderem leteckými pumami na východoukrajinský Slovjansk, kde zahynulo nejméně pět lidí, si páteční ruské útoky na Ukrajinu vyžádaly životy už patnácti lidí.
Podle Zelenského se jednalo o brutální útoky, za které Moskva musí být hnána k odpovědnosti. „Rusko už dávno opustilo jakýkoli respekt k mezinárodním normám – a k lidským hodnotám. Jejich jediným zájmem je pokračovat v zabíjení,“ napsal ukrajinský prezident, podle něhož je důležité, aby partneři Kyjeva plně chápali, že ochrana životů závisí i na nich a prioritou číslo jedna jsou střely pro systémy Patriot.
Podle serveu The Kyiv Indendent se stal Kyjev terčem vzácného denního ruského útoku balistickými raketami, který začal v pátek před polednem. Lidé ve městě a v okolí slyšeli exploze. Kolem poledne starosta Kyjeva Vitalij Klyčko uvedl, že záchranáři byli vysláni do čtvrti Svjatošinskij. Po třinácté hodině poté Zelenskyj informoval o obětech v Kyjevské oblasti i o desítkách zraněných.
Ukrajinský prezident zároveň napsal, že se úřady nyní snaží zjistit, co přesně se na místě stalo. Vojenská správa Kyjevské oblasti oznámila, že útok se odehrál v okrese Buča. Podle dosud neověřených informací úder zasáhl soukromý výcvikový prostor, kde se konaly různé akce, dodala. Web The Kyiv Independent napsal, že ruská balistická raketa zasáhla zbrojní veletrh, který se konal na cvičišti poblíž Kyjeva.
Ukrajinská rada obranného průmyslu podle webu v příspěvku uvedla , že „v Kyjevské oblasti došlo k nepřátelskému raketovému útoku na místo, kde se nacházeli zástupci ukrajinského obranného průmyslu“.
Rusové útočili i ve Slovjansku
Při dalším pátečním úderu invazních sil, který cílil na město Slovjansk v Doněcké oblasti, zahynulo pět lidí a dalších devět utrpělo zranění. „Poškozeno bylo deset soukromých domů, jeden podnik a prostory honorárního konzulátu Lotyšské republiky,“ napsal dle agentury Ukrinform šéf tamní vojenské správy Vadym Filaškin, podle něhož Rusové na město shodili dvě letecké pumy. Dodal, že bilance mrtvých a zraněných je stále předběžná.
Slovjansk je jedno z posledních větších měst v Doněcké oblasti, které Moskva nemá pod kontrolou. Nachází se jen několik kilometrů od frontové linie. Filaškin vyzval všechny, kdo ve městě zůstávají, aby se evakuovali.
Ukrajina se brání plnohodnotné invazi již pátým rokem, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN uvádí, že ve válce přišlo o život přes šestnáct tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská invazní armáda.