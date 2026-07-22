Nová generace, pečlivé plánování. Kdo je nový šéf ukrajinské armády Drapatyj

Ukrajina mění velení armády. Vrchním velitelem sil země, která se pátým rokem brání ruské agresi, jmenoval prezident Volodymyr Zelenskyj Mychajla Drapatého. Ve funkci nahradil Oleksandra Syrského. Nový šéf ukrajinských ozbrojených sil se do povědomí veřejnosti dostal v roce 2014, kdy bojoval proti proruským silám v Mariupolu.
Drapatého podpořila také řada demonstrantů, kteří v uplynulých dnech vycházeli do ulic protestovat proti odvolání ministra obrany Mychajla Fedorova. Ten měl mít podle ukrajinských médií spory právě s končícím šéfem armády Syrským. Demonstranti požadovali jak konec Syrského ve funkci, tak návrat Fedorova do čela resortu obrany.
„Budu pracovat zodpovědně, s plným nasazením a s úctou k lidem, kteří dnes brání naši zemi,“ napsal Drapatyj na facebooku.
Generace „čistě ukrajinských velitelů“
Drapatyj se narodil 21. listopadu 1982 ve městě Kamenec Podolský v Chmelnycké oblasti. Absolvoval Vojenský institut tankových vojsk v Charkově, připomněla zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová, další vojenské vzdělání získal na Národní univerzitě obrany Ukrajiny.
Patří k první generaci „čistě ukrajinských velitelů“, pokračovala Stomatová. Je o generaci mladší než jeho předchůdce Syrskyj, připomněl bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Podotkl, že Syrskému ukrajinští vojáci vyčítali „lehkovážný přístup k jejich životům“ či držení některých pozic za cenu ztrát na životech.
Drapatyj patří mezi nejvýraznější představitele současných ozbrojených sil země. Do povědomí veřejnosti se poprvé výrazně zapsal během války na Donbase. V květnu 2014 vedl kolonu obrněných vozidel, která v Mariupolu prorazila barikádu proruských separatistů.
V dalších letech zastával řadu velitelských funkcí v mechanizovaných jednotkách i operačních uskupeních ukrajinské armády. Podílel se na velení jednotek během bojových operací. Postupně se dostával do vyšších vojenských funkcí, v nichž byl zodpovědný za řízení vojenských uskupení.
Šéf pozemních sil
Po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 velel Drapatyj uskupením působícím na několika úsecích fronty. Jeho jednotky se podílely mimo jiné na obraně i následných operacích v Chersonské oblasti, kde sehrály významnou roli při osvobozování okupovaných území.
Na podzim roku 2024 byl povýšen do hodnosti generálmajora. Krátce poté převzal funkci velitele pozemních sil Ozbrojených sil Ukrajiny. Na tuto pozici ale v loňském roce rezignoval poté, co se začaly množit ruské útoky na ukrajinské polygony, podotkla zpravodajka ČT Stomatová. Za to jej někteří ukrajinští vojáci kritizovali, jiní oceňovali vyvození osobní zodpovědnosti.
„Obecně by se dalo říci, že to je velmi známý oblíbený velitel – jak v armádě, tak i mezi civilisty,“ dodala Stomatová. V lednu 2025 byl rovněž jmenován velitelem obrany Pokrovsku. Server Kyiv Post připomíná, že je považován za pečlivého velitele známého důkladným plánováním.
Během své kariéry získal řadu státních vyznamenání. Je nositelem všech tří stupňů Řádu Bohdana Chmelnyckého, v roce 2016 obdržel ocenění Lidový hrdina Ukrajiny a v roce 2022 také Kříž vojenských zásluh. V roce 2024 se stal čestným občanem Kryvého Rihu.