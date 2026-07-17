Lidé v Kyjevě protestovali proti odvolání Fedorova

Tisíce lidí v pátek večer v Kyjevě demonstrovaly proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády ministra obrany Mychajla Fedorova, napsala agentura AFP. Podobné protesty se konaly i ve čtvrtek. Pětatřicetiletý Fedorov se těší značné oblibě a byl vnímán jako reformátor ukrajinské armády, která pátým rokem vzdoruje ruské invazi.
S předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové skončil právě i Fedorov. Odvolání Fedorova je vnímáno jako kontroverzní rozhodnutí, o čemž svědčí i nynější demonstrace, které trvají druhým dnem.
Lidé podle AFP vyrazili do ulic metropole s ukrajinskými vlajkami a také s cedulemi, na kterých vyjadřovali svou nelibost s Fedorovovým koncem v ministerském křesle.
Zelenskyj ve středu poslancům vládní strany Sluha národa vysvětloval, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu kvůli ustavičným ministrovým sporům s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským, napsala už dříve Ukrajinska pravda s odvoláním na vyjádření nejmenovaných zákonodárců. Prezident také argumentoval, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce.
Pro funkci ministra obrany v nové vládě premiéra Serhije Koreckého se podle médií počítalo s dosavadním ministrem vnitra Ihorem Klymenkem. Zelenskyj zatím řízením resortu obrany pověřil dosavadního šéfa tajné služby SBU Jevhena Chmaru.