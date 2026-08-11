Trump při odletu z Ankary tajně změnil letadlo, píší média. Ukryl se v kontejneru na jídlo


před 7 hhodinami|Zdroj: ČTK, Reuters
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Zdroj: Reuters

Americký prezident Donald Trump se při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře po určitou dobu ukrýval v kontejneru používaném na letištích pro dodávky jídla, aby mohl nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One. Uvádějí to deníky The Washington Post (WP) a The New York Times (NYT), podle něhož pak Trump z Turecka kvůli hrozbám ze strany Íránu neodletěl prezidentským speciálem, ale vojenským letadlem.

NYT píše, že vysoce postavení představitelé americké administrativy použili propracovanou lest, aby Trumpa z Turecka dostali bezpečně. Jak prezident, tak další lidé z jeho okolí novinářům a veřejnosti sdělili, že z Ankary bude 8. července odlétat na palubě staršího prezidentského letadla, a nikoliv novým luxusním strojem typu Boeing 747-8, kterým přiletěl.

Trump tehdy novinářům řekl, že letadlo mění „na památku starých časů“, zatímco média informovala o tom, že letadlo, které daroval Katar, ještě nebylo vybaveno všemi obrannými systémy, kterými disponuje starší Air Force One.

Na letišti prezident před kamerami skutečně nastoupil do staršího prezidentského speciálu dveřmi na levé straně, ale pak z něj byl druhou stranou nepozorovaně odvezen v kontejneru používaném pro dodávky jídla na palubu. Vojenský stroj ho následně dopravil do Británie, kde se Trump opět potají dostal na palubu Air Force One, aby z něj před zraky novinářů mohl vystoupit, přejít část letištní plochy a přestoupit do jiného prezidentského speciálu, tentokrát toho darovaného Katarem.

Trump naznačil, že USA nejspíš zablokují Hormuz a opět zasáhnou Írán
Americký prezident Donald Trump

„Propracovaný plán“

Podle NYT se zdá, že tento propracovaný plán vznikl během několika hodin poté, co američtí činitelé dospěli k závěru, že hrozba ze strany Íránu namířená proti Trumpovi je věrohodná. Přišla po letech íránských výhrůžek vůči Trumpovi a uprostřed války, kterou proti této zemi koncem února USA zahájily společně s Izraelem. Jak podotýká NYT, je ale neobvyklé, aby byla veřejnost klamána, pokud jde o to, kde se prezident skutečně nachází.

O utajené operaci jako první informoval deník The Washington Post, který uvedl, že prezidenta z Turecka do Británie přepravil letoun C-32A, vojenská verze Boeingu 757.

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Zdroj: ČT24

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