Syrský soud odsoudil k smrti svrženého diktátora Bašára Asada

Syrský soud odsoudil v nepřítomnosti svrženého diktátora Bašára Asada k trestu smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané za občanské války, která vypukla v roce 2011. Asad s rodinou uprchl v prosinci 2024 do Moskvy poté, co Damašek dobyla koalice vedená islamisty.
Kromě Asada byl v úterý podle agentury AP k smrti odsouzen také jeho mladší bratr Máhir Asad, který rovněž uprchl do Ruska.
Dalším odsouzeným k hrdelnímu trestu byl Asadův bratranec z matčiny strany Átif Nadžíb, a to za tvrdé potlačení protestů v provincii Dará, které vedlo k povstání a později občanské válce. Nadžíb si trest vyslechl v soudní síni v kleci ve vězeňském oblečení. Někdejší syrský brigádní generál vedl úřad politické bezpečnosti v provincii Dará.
Jedná se o první rozsudky vůči členům Asadovy rodiny a Nadžíb je zároveň jedním z nejvýše postavených odsouzených představitelů bývalého režimu, který neskončil v exilu.
Luxusní azyl v Moskvě
Šedesátiletý Asad je podle zpráv médií s rodinou v Moskvě, kde vlastní luxusní byt, který ale neopouští. Jeho sousedem je někdejší proruský ukrajinský prezident Viktor Janukovyč. Podle květnové zprávy izraelského serveru Ynet se Asad snaží naučit rusky, ale moc se mu to nedaří. Asadova manželka Asma a jejich tři děti byly podle serveru spatřeny v luxusních obchodech v Moskvě a navštívily Spojené arabské emiráty, kde jim ale nebyl udělen azyl vzhledem k bezpečnostním obavám.
Klan Asadů vládl Sýrii od roku 1970, kdy se k moci dostali prosovětští baasisté (Baas – Socialistická strana arabské obrody) vedení otcem Bašára Asada Háfizem Asadem. Oční lékař Bašár Asad, který získal vzdělání i v Londýně, nastoupil do funkce v roce 2000 ve věku 34 let po smrti svého otce. Zpočátku Asad tvrdil, že provede politické reformy, ale jeho režim se stal ještě brutálnějším než režim jeho otce. Vláda nemilosrdně potlačila protivládní protesty v roce 2011, vedla Sýrii do vleklé občanské války a uvěznila tisíce oponentů.