Jaderná elektrárna ve Francii odstavila tři bloky. Kvůli medúzám

Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines musela kvůli přemnoženým medúzám v moři odstavit polovinu ze svých šesti bloků, oznámil v úterý provozovatel zařízení, společnost EDF. Produkci dalších bloků pak bylo nutné snížit na polovinu. Kvůli vysokým teplotám a suchu musela Francie odstavit či snížit výkon bloků i v dalších jaderných elektrárnách.
Personál elektrárny v pondělí odstavil tři bloky a na polovinu snížil výrobu v dalším. Zdůvodnil to „masivním výskytem medúz“ v mořských vodách, které zařízení používá k chlazení.
„Tato situace nemá žádný dopad na zabezpečení zařízení ani na bezpečnost personálu nebo na životní prostředí,“ ujistila EDF. Na plný výkon tak nyní funguje pouze jeden blok elektrárny, jelikož další je odstaven kvůli dlouho plánované údržbě.
Jaderná elektrárna na severu Francie čelila podobnému problému už loni. Nadměrný výskyt medúz je v oblasti čím dál častější, děje se to například kvůli vyšším teplotám mořských vod, upozornila agentura AFP.
Kvůli suchu či vysokým teplotám vod v řekách používaných k chlazení musela země odstavit skoro 16 procent produkce svých jaderných elektráren, uvedla AFP na základě údajů z neděle. S podobným problémem se potýkají i další státy, například Maďarsko či Rumunsko.