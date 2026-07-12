Ve Francii odstavili ve vedrech tři jaderné reaktory, u dalších snížili výkon


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Vysoké teploty mají ve Francii dopad i na výrobu elektřiny. Francouzská společnost EDF podle médií oznámila, že kvůli meteorologickým podmínkám nechala odstavit tři reaktory jaderných elektráren. U dalších osmi pak nechala snížit výkon. Podobná situace nastala již v minulých letech. Francie nyní čelí třetí vlně veder od začátku roku.

Povolení pro provoz jaderných elektráren obvykle počítají s limitem průtoku řeky či teploty vody odebírané z toků pro chlazení jaderných provozů. Při dosažení těchto limitů musí odběry přestat či se alespoň snížit. EDF nechala kvůli tomu odstavit reaktor v elektrárnách Golfech u řeky Garonny, v Bugey u Rhôny a v Chooz u řeky Mázy. V neděli oznámená omezení se tak celkově týkají jedenácti z 57 reaktorů, které EDF provozuje.

Francie v uplynulých dnech zažívá třetí vlnu veder od začátku roku. Nějaký stupeň výstrahy platí na celém evropském území země s výjimkou jihozápadu, uvádí meteorologická služba Météo France.

Nejvyšší stupeň výstrahy platí na území, kde žije zhruba čtyřicet procent obyvatelstva. Podobná situace má být i v pondělí. Vedle toho Francie čelí i silným lesním požárům. Ministr vnitra Laurent Nuñez řekl, že úřady odhadují, že plameny zničily celkem na 25 tisíc hektarů území, což odpovídá dvakrát větší ploše, než je rozloha Paříže.

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