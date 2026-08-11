Za věznění a znásilňování ženy na Lounsku potvrdil soud muži trest 15 let


11. 8. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Za měsíce trvající věznění, týrání a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku a také za předchozí znásilnění jiných žen potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze dvaačtyřicetiletému Karlu Novákovi patnáctiletý trest vězení. Tresty soud potvrdil i jeho třem spolupachatelům. Všichni obžalovaní se přiznali, v minulosti před krajským soudem prohlásili vinu. V odvolání nesouhlasili s výší uloženého trestu. Úterní rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné.

„Neshledali jsme, že by soud prvního stupně pochybil v uložených trestech,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Vanda Činková. Případ se podle ní naprosto vymyká běžným případům. Polehčující okolnosti, jako bylo například prohlášení viny, podle Činkové v trestech už dostatečně zohlednil ústecký krajský soud, jehož rozhodnutí v úterý odvolací soud přezkoumával.

Soud v úterý změnil pouze výši náhrady škody, kterou musí obžalovaní ženě zaplatit. Původně jí měli nahradit přibližně 1,9 milionu korun, podle nynějšího pravomocného rozsudku jí musí zaplatit téměř milion korun. Zbytku nároku se může žena domáhat v civilním řízení.

„Absolutně nezpochybňujeme míru útrap, které byla obžalovaná podrobena. (...) Musela se jednoznačně obávat o svůj život, nevěděla, jak to s ní skončí,“ uvedla Činková. Částku však odvolací soud snížil tak, aby více odpovídala odškodným přiznávaným v jiných případech. Soudkyně však upozornila na to, že i tak je částka vysoká a odpovídá okolnostem případu.

Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení
Obžalovaný Karel Novák u soudu (21. května 2026)

Novák ženu unesl koncem listopadu 2024 poté, co si sedla k němu do auta s vidinou příslibu práce a ubytování v hospodě, kterou muž provozoval. Po cestě jí muž dal vypít pití, v němž byly omamné látky. Podle soudu následovaly měsíce věznění, mučení a opakovaného trýznivého znásilňování. Barbora Petržílková, Jana Petržílková a Ondřej Houška podle rozsudku s vězněním ženy pomáhali, nosili jí jídlo v době, kdy Novák odjížděl jako řidič kamionu za prací.

V polovině února 2025 spolupachatelé vyvedli ženu ze sklípku kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu a jí se podařilo uprchnout. Dostala se k domu manželského páru, který jí poskytl pomoc a přivolal policii. V důsledku prožitých traumatických událostí se u ženy rozvinula posttraumatická stresová porucha.

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Ilustrační snímek

Obžalovaní věci litují

Novák u Krajského soudu v Ústí nad Labem řekl, že celé věci lituje a mrzí ho, jak vše dopadlo. Podle znalců trpí sexuální deviací, sadismem a je pro společnost nebezpečný. Součástí jeho trestu je i ústavní sexuologická léčba.

„Soud prvého stupně správně uvedl, že jiná než ústavní forma by nemohla vést k tomu, aby byl naplněn účel tohoto opatření,“ sdělila v úterý soudkyně. Obžalované ženy soudy potrestaly šestiletým vězením, Houškovi uložily pět a půl roku vězení. Všichni tři vyjádřili lítost, hájili se tím, že měli z Nováka strach, ženu netýrali ani neznásilňovali.

Novák dříve znásilnil jiné dvě ženy, za znásilnění byl i v minulosti odsouzený. Původně mu soud uložil tři roky vězení, odvolací soud ale trest změnil na podmínku. Podle Nejvyššího soudu tehdy odvolací soud uložením podmínky porušil zákon.

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Za měsíce trvající věznění, týrání a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku a také za předchozí znásilnění jiných žen potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze dvaačtyřicetiletému Karlu Novákovi patnáctiletý trest vězení. Tresty soud potvrdil i jeho třem spolupachatelům. Všichni obžalovaní se přiznali, v minulosti před krajským soudem prohlásili vinu. V odvolání nesouhlasili s výší uloženého trestu. Úterní rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné.
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