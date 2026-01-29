Policie navrhla obžalovat čtveřici, která údajně věznila ženu ve sklepě

Ústečtí kriminalisté chtějí poslat před soud čtveřici, která podle ní několik měsíců věznila ženu ve sklepě domu v Siřemi. Té se nakonec podařilo utéct. Hlavním obviněným je jedenačtyřicetiletý muž, kterého policie viní ze znásilnění, zbavení osobní svobody a vydírání. Spolu s ním navrhla policie obžalovat také dvě ženy a jednoho muže, kteří mu měli s činem pomáhat, sdělil ČT24 mluvčí ústecké policie Kamil Marek. Všem obviněným hrozí v případě odsouzení až dvanáct let za mřížemi.
„Policejní vyšetřovatel v těchto dnech zaslal krajskému státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti čtyřem osobám. Konkrétně jde o dvacetiletou a 42letou ženu a 32letého muže, kteří byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody spáchaného v organizované skupině. Čtvrtým hlavním obžalovaným je 41letý muž, který čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody, znásilnění a vydírání,“ uvedl pro ČT24 Marek.
Loni v červenci vyšetřovatelé rozšířili obvinění proti jedenačtyřicetiletému muži také o znásilnění dalších dvou žen. Nynější návrh na podání obžaloby se podle Marka týká i těchto dvou případů.
Žena byla přivázaná na řetězu
Jedenačtyřicetiletý řidič kamionu Karel Novák měl ženu uvěznit v omšelém domě na okraji Siřemi předloni v listopadu. Svoji oběť podle dřívějších informací unesl z jiného města v kufru auta. V Siřemi jí měl oholit hlavu a pomocí řetězu připoutat ve sklepě.
Ženě se pak loni v únoru podařilo uniknout sklepním okénkem a zazvonit na jiný dům, kde jí vzali dovnitř a zavolali policii.
Za podobný čin byl v minulosti odsouzen
Novák byl v minulosti už za podobný čin odsouzen. Ve Strojeticích nedaleko Siřemi vlákal do svého domu mladou ženu, které chtěl údajně nabídnou práci hostesky. Poté ji bil a znásilňoval. V roce 2022 mu za to soudy uložili pětiletou podmínku.
S takto nízkým trestem ale nesouhlasil bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (tehdy ODS), který proti trestu podal stížnost. Nejvyšší soud mu dal za pravdu a předchozí verdikt soudu označil za nezákonný. Předchozí rozsudek však už nebylo možné zrušit.