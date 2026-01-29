Policie navrhla obžalovat čtveřici, která údajně věznila ženu ve sklepě


29. 1. 2026

Ústečtí kriminalisté chtějí poslat před soud čtveřici, která podle ní několik měsíců věznila ženu ve sklepě domu v Siřemi. Té se nakonec podařilo utéct. Hlavním obviněným je jedenačtyřicetiletý muž, kterého policie viní ze znásilnění, zbavení osobní svobody a vydírání. Spolu s ním navrhla policie obžalovat také dvě ženy a jednoho muže, kteří mu měli s činem pomáhat, sdělil ČT24 mluvčí ústecké policie Kamil Marek. Všem obviněným hrozí v případě odsouzení až dvanáct let za mřížemi.

„Policejní vyšetřovatel v těchto dnech zaslal krajskému státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti čtyřem osobám. Konkrétně jde o dvacetiletou a 42letou ženu a 32letého muže, kteří byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody spáchaného v organizované skupině. Čtvrtým hlavním obžalovaným je 41letý muž, který čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody, znásilnění a vydírání,“ uvedl pro ČT24 Marek.

Loni v červenci vyšetřovatelé rozšířili obvinění proti jedenačtyřicetiletému muži také o znásilnění dalších dvou žen. Nynější návrh na podání obžaloby se podle Marka týká i těchto dvou případů.

Žena byla přivázaná na řetězu

Jedenačtyřicetiletý řidič kamionu Karel Novák měl ženu uvěznit v omšelém domě na okraji Siřemi předloni v listopadu. Svoji oběť podle dřívějších informací unesl z jiného města v kufru auta. V Siřemi jí měl oholit hlavu a pomocí řetězu připoutat ve sklepě.

Ženě se pak loni v únoru podařilo uniknout sklepním okénkem a zazvonit na jiný dům, kde jí vzali dovnitř a zavolali policii.

Policie zadržela muže, který měl v obci na Lounsku ve sklepě mučit a znásilňovat ženu
Dům v Siřemi, kde měl muž tři měsíce držet a mučit mladou dívku

Za podobný čin byl v minulosti odsouzen

Novák byl v minulosti už za podobný čin odsouzen. Ve Strojeticích nedaleko Siřemi vlákal do svého domu mladou ženu, které chtěl údajně nabídnou práci hostesky. Poté ji bil a znásilňoval. V roce 2022 mu za to soudy uložili pětiletou podmínku.

S takto nízkým trestem ale nesouhlasil bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (tehdy ODS), který proti trestu podal stížnost. Nejvyšší soud mu dal za pravdu a předchozí verdikt soudu označil za nezákonný. Předchozí rozsudek však už nebylo možné zrušit.

Podmínka za znásilnění pro muže ze Siřemi byla porušením zákona, rozhodl Nejvyšší soud
Ilustrační foto

Policie navrhla obžalovat čtveřici, která údajně věznila ženu ve sklepě

