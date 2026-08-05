Silné bouřky ve středu zasáhnou centrální část Česka, ve čtvrtek se vrátí

Silné bouřky s nárazovým větrem, přívalovým deštěm, případně i krupobitím se ve středu odpoledne a večer objeví na většině území Česka s výjimkou jeho západní a východní části. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části tuzemska bouřky vrátí a stejně jako ve středu se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechám a severu Moravy, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Do části Čech dorazily silné bouře už v úterý, zvýšené riziko vzniku požárů přesto zůstává v platnosti. Dál zatím bude panovat i vedro, teploty během středy vystoupají na 32 až 37 stupňů a ve východní polovině země až na 40 stupňů.
Středeční bouřky budou podle meteorologů vznikat odpoledne nejprve izolovaně v Pošumaví, odkud se zvolna přesunou k severovýchodu. „Vytvoří se jich více v širokém pásu přes střední až po severovýchodní Čechy a sever Moravy. Mohou se v nich vyskytovat nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině, menší kroupy do dvou centimetrů a krátkodobě přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 40 milimetrů,“ upřesnil ČHMÚ.
Ve čtvrtek ráno a dopoledne bouřky, které opět projdou středem republiky od jihu k severu, doprovodí podle meteorologů hlavně přívalový déšť. Později mají bouřky zasáhnout i další oblasti, které chtějí meteorologové upřesnit dodatečně.
V úterý odpoledne a večer se s následky bouřek potýkali hasiči například ve Středočeském nebo Libereckém kraji, kde bylo kvůli počasí několik tisícovek domácností dočasně i bez elektřiny.