První rekord padl už ráno. Sledujte, jak vlna veder dál svírá Česko

Meteorologové očekávají, že středa bude rekordně teplým dnem zejména na Moravě a ve Slezsku. Místy by tam podle aktuálních předpovědí měly teploty překonat i čtyřicetistupňovou hranici.
Prvním místem, kde padl teplotní rekord pro 5. srpen, byla meteostanice Mořkov, kde bylo překonáno 32, 8 stupně z roku 1994 už těsně po deváté hodině ráno. Další místa rychle přibývají, například Vizovice hlásily už po desáté hodině teplotu 35 stupňů.
Podívejte se na mapu, která vývoj teplot v tuzemsku sleduje v reálném čase:
Český hydrometeorologický ústav uvádí, že před zvlněnou studenou frontou nad Německem na naše území proudí velmi teplý vzduch od jihu. Ve středu proto dle předpovědi bude jasno až polojasno, během dne místy až oblačno a ojediněle s přeháňkami a bouřkami, i silnými. Nejvyšší teploty vystoupají na 32 až 37 °C, na Moravě a ve Slezsku na 36 až 40 °C.
I během středy tak bude velmi silná až extrémní zátěž teplem na lidský organismus, varují meteorologové.