Muž, jenž měsíce týral a znásilňoval ženu ve sklepě, u soudu prohlásil vinu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dvaačtyřicetiletý muž obžalovaný z týrání, věznění a znásilňování ženy na Lounsku ve čtvrtek u Krajského soudu v Ústí nad Labem prohlásil vinu. Oběť se zachránila útěkem. Předtím muž znásilnil jiné dvě ženy. Vinu prohlásili i tři další obžalovaní. Znamená to, že soud nebude provádět dokazování a rozhodne o výši trestu. Za zločin zbavení osobní svobody všem hrozí až dvanáct let vězení.

Obžalovaného Karla Nováka přivedla vězeňská služba v poutech. Na lavici obžalovaných usedli ještě dvě ženy a jeden muž, kteří podle policie s vězněním poslední oběti pomáhali. Novák trpí podle znalců sexuální deviací, pro společnost je nebezpečný, navrhují proto ochranou sexuologickou léčbu ústavní formou.

Soudce Ondřej Peřich apeloval před zahájením jednání na novináře, aby citlivě přistupovali ke zveřejňování informací z jednání. Státní zástupkyně následně začala s přednesem obžaloby.

Měsíce věznění, mučení a znásilňování

Poslední oběť sedla k muži v listopadu 2024 do auta s vidinou příslibu práce a ubytování v hospodě, kterou provozoval. Po cestě jí dal vypít colu, v nápoji byly látky, které ji omámily. Podle státní zástupkyně následovaly měsíce věznění, mučení a opakovaného trýznivého znásilňování.

V polovině února 2025 se ženě podařilo uprchnout. Dostala se k domu manželského páru, který jí poskytl pomoc a přivolal policii. V důsledku prožitých traumatických událostí se podle obžaloby u ženy rozvinula posttraumatická stresová porucha.

Tři další obžalovaní o věznění a týrání ženy věděli. Nosili jí jídlo v době, kdy Novák odjížděl jako řidič kamionu za prací. Soudce prohlášení viny přijal. Čte závěry znaleckých posudků na obžalovaného.

Hlavní podezřelý byl v minulosti za obdobný trestný čin už odsouzený. Tříletý nepodmíněný trest ale odvolací soud změnil na trest podmíněný. Podle Nejvyššího soudu tehdy ústecký krajský soud uložením podmínky porušil zákon.

Drony pomáhají policii i strážníkům. Odhalují dopravní přestupky i černé skládky

Drony se stávají běžnou součástí kontrolních akcí dopravní policie. Ze vzduchu se hlídky zaměřují hlavně na rizikové úseky. Zařízení neměří rychlost, slouží jen jako záznamník některých přestupků – třeba jízdy na červenou nebo předjíždění kamionů. Drony začali využívat i strážníci, například v Ústí nad Labem nebo Kladně. Pomáhají mimo jiné při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek.
18. 5. 2026

„Stahující se mračna.“ Šéf Ústavního soudu v Terezíně varoval před projevy autoritářství

Předseda Ústavního soudu ČR Josef Baxa na tryzně v Terezíně, která připomněla oběti nacistické perzekuce, varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnil také prezident Petr Pavel a další politici, diplomati nebo skauti.
17. 5. 2026Aktualizováno17. 5. 2026

Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

Policie zadržela člověka, který se vpodvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Riegerově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Mluvčí policie Veronika Hyšplerová řekla, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí.
16. 5. 2026Aktualizováno16. 5. 2026

O prázdninách se otevře stezka bývalým hnědouhelným lomem ČSA

V oblasti někdejšího lomu Československé armády (ČSA) vrcholí rekultivace a vznikají nové cesty. Propojit mají krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší i cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se otevře během léta. Turisté budou mít k dispozici lavičky i odpadkové koše. Zajímavá místa si lidé mohou prohlédnout také při virtuální procházce.
16. 5. 2026

Hasiči postrádají dostatek nádrží v Českém Švýcarsku pro hašení velkých požárů

Nádrže s vodou, které jsou rozmístěné v Národním parku České Švýcarsko, podle hasičů nestačí pro zásahy u rozsáhlých požárů. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček uvedl, že během jediného dne potřebovaly vrtulníky více než milion litrů vody. Správa parku připomíná, že místní zdroje jsou určené hlavně pro rychlé hašení menších ohnisek. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) svolá expertní skupinu, která se bude koncepcí požární ochrany v parku zabývat.
12. 5. 2026

Obrazem: Fotograf Sudek vyrážel za svými třemi přáteli na sever

Výstava Josef Sudek a přátelé, jež byla otevřena v litoměřické Severočeské galerii výtvarného umění, se zaměřuje na jednu z mnoha částí Sudkovy bohaté tvorby. Podtitul Putování na sever naznačuje, kam se ubíralo kurátorské uvažování.
10. 5. 2026

VideoSpáleniště v Českém Švýcarsku projde přirozenou obnovou

Oheň přírodu u Rynartic zdevastoval, další stromy mohou ještě padat, přístup na spáleniště proto hlídají hasiči. Území v Českém Švýcarsku zasažené několikadenním požárem však projde přirozenou obnovou, bez zásahu člověka. Spálené jehličnany nahradí nejprve břízy, pod těmi pak začnou růst další druhy. Správci národního parku chtějí, aby se příroda zotavila sama, podobně jako po požárech v dřívějších letech.
9. 5. 2026
