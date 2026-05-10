Obrazem: Fotograf Sudek vyrážel za svými třemi přáteli na sever


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24

Výstava Josef Sudek a přátelé, jež byla otevřena v litoměřické Severočeské galerii výtvarného umění, se zaměřuje na jednu z mnoha částí Sudkovy bohaté tvorby. Podtitul Putování na sever naznačuje, kam se ubíralo kurátorské uvažování.

Jedná se o fotografie nějak svázané s krajinou severních Čech a Českého středohoří, proto ony „cesty na sever“. A co ti přátelé? Kurátor Jan Mlčoch specializující se v Uměleckoprůmyslovém museu na oblast fotografie, a mimo jiné i na Sudka, chtěl ukázat, jak se Sudek (1896–1976) a jeho přátelé, nějak spojení se severními Čechami, v tvorbě vzájemně ovlivňovali, prolínali a potkávali. Zajímavé přitom je, že ze třech vybraných umělců ani jeden nebyl fotografem, expozice tím získává širší záběr a vynořují se další kontexty.

Jak píše Mlčoch v katalogu k výstavě, „vedle mnohokrát zmiňovaných vazeb Sudkovy práce na fotografickou tvorbu jeho generačních druhů nemůžeme pominout umělcovy kontakty s výtvarníky a hudebníky, kteří jeho dílo výrazně ovlivnili. V tom byl Sudek jedinečný: podněty čerpal ze všech směrů.“

Josef Sudek vzpomíná na návštěvu u kouzelníka Rothmayera
Josef Sudek / Vzpomínky snů (jindy Vzpomínka na pana kouzelníka nebo Procházka po kouzelné zahradě – Rothmayerova zahrada), 1959

Měl mezi umělci mnoho přátel, ostatně již v meziválečném období reprodukoval jejich díla, stýkal se s nimi. A také, jak potvrzuje název výstavy, vyrážel s nimi na výlety. Již od počátku padesátých let jezdíval Sudek každoročně, vždy na velikonoční Bílou sobotu, s přáteli, především architekty, ale i teoretiky do Mělníka a na soutok Labe s Vltavou.

S Fillou na Peruci

Mlčoch na litoměřickou výstavu vybral tři umělce s vazbami na severní Čechy, a samozřejmě i na Sudka – nejstaršího z nich, Emila Fillu (1882–1953), znal Sudek již před válkou, působili spolu v časopise Volné směry a významný kubistický malíř Filla dělal Sudkovi jakéhosi učitele či zasvěcovatele do moderního umění. Seznamoval jej ale i se starým uměním, především s nizozemskou malbou sedmnáctého století.

Hned po vypuknutí druhé světové války byl Filla nacisty zatčen a celou ji strávil jako rukojmí v koncentračním táboře Buchenwald, společně třeba s Josefem Čapkem či Ferdinandem Peroutkou. Poté, co se s podlomeným zdravím vrátil do Prahy, začal učit na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (VŠUP), zároveň se mu v roce 1947 podařilo získat část opuštěného zámku na Peruci nedaleko Loun. Tedy v krajině typické geomorfologickými pozůstatky třetihorní sopečné činnosti.

Emil Filla, Zátiší s rybou, lahví a hrozny, 1948
Zdroj: SGVU v Litoměřicích/GMU v Roudnici nad Labem

Vlastně to bylo velké štěstí, po únoru 1948 totiž byla jeho tvorba i pedagogické působení trnem v oku bolševickým ideologům a v roce 1952, ze zdravotních důvodů, VŠUP opustil – spíše byl ale vyštván, a to i svými komunistickými studenty. Haněny byly i jeho velkoformátové variace na slovenské lidové písně.

Filla se tedy uchýlil na Peruc a vyrážel do okolí a zachycoval svéráznou krajinu. Převážně šlo o kresby, tušomalby či kombinované techniky. V Litoměřicích vidíme názorně, že v podstatě ve stejnou dobu tvořil jak realistické krajiny, tak kubistická zátiší, nebyl tedy nijak vázán na jednu metodu a volně mezi nimi přecházel.

Emil Filla, Zátiší, 1951, akvarel, papír. S přáním Josefu Sudkovi z roku 1952
Zdroj: SGVU v Litoměřicích/GMU v Roudnici nad Labem

Další zajímavostí je formát krajin – jednalo se o panoramata. I Sudkovy krajiny se této formy často držely, v té době začal používat nejen velkoformátové kamery, ale i starý panoramatický Kodak formátu zhruba 10 na 30 centimetrů z konce devatenáctého století. Pozitivy pak docela pracně kopíroval z negativů v poměru jedna ku jedné, zkrátka v zájmu dokonalosti si dával na celém procesu hodně záležet.

Filla své působivé krajiny hodlal vystavit, ovšem v roce 1951 mu bylo sděleno, že nesplňují kritéria socialistického realismu. Těmto obrazům říkal „portréty krajiny“, a skutečně tak působily, šly hlouběji pod povrch. Inspirací byly Fillovi čínské krajiny.

První světová válka nebyla pro fotografa Josefa Sudka žádná Procházka kouzelnou zahrádkou
Od narození fotografa Josefa Sudka uplynulo 125 let

„Překrásné záběry“

Není divu, že se Sudkovi na Peruci líbilo, jak vzpomínal Filla: „Když Sudek přijel ponejprv do tohoto kraje, říkal dlouho, že se musí nejdřív porozhlídnout a pochopit celý kraj, než začne ‚práskat‘, jak se vyjadřoval vždycky. Trvalo mu delší dobu, než přišel na chuť, a teď už jen běhá po kopcích jako čamrda a dělá překrásné záběry. V jeho krajinách se dá chodit.“

Za zmínku stojí dvě věci – zaprvé postřeh, že Sudkovy snímky krajiny jsou tak věrné, tak ji odrážejí, až vzniká pocit, že „jsme v nich“, můžeme se v nich „pohybovat“. A také hodnocení o „překrásných záběrech“ – černobílé pohledy do zmučené, přesto však krásné krajiny, nelze snad popsat jinak. Chemičky, doly, bezohledné plundrování – a přesto jsou Sudkovy severočeské fotografie „překrásné“. Je to jasný důkaz mistrovství i zabydlení se v krajině, souznění s ní.

Emil Filla, Říp od Vražkova, 1952
Zdroj: SGVU v Litoměřicích

Mlčoch v katalogu cituje historika a teoretika Jaroslava Anděla, mimochodem autora knižního rozhovoru se Sudkem (Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách), který v této knize výstižně charakterizuje oba umělce.

„Fillovo dílo,“ píše Anděl, „se pohybuje po cestě, kterou tvořily dobové umělecké směry a tendence. Sudkovo dílo naproti tomu šlo individuální cestou, která jako by kroužila kolem jediného centra. Vývoj a proměny Sudkova díla mají podobu soustředného spíše než lineárního pohybu, nesměřují od jednoho uměleckého směru k druhému, ale vedou k prohloubení jednoho a téhož uměleckého názoru. O Fillově díle říkáme, že se vyvíjelo, o díle Sudkově bychom raději řekli, že rostlo či zrálo.“

Zátiší s autem a neckami

Druhým kurátorem vybraným uměleckým přítelem byl kreslíř a grafik Václav Sivko (1923–1974). S výrazně mladším Sivkem se Sudek seznámil za války, kdy jej, ještě s Vladimírem Fukou a Jaroslavem Kyselou, přijal jako učně do svého ateliéru, aby se tak vyhnuli totálnímu nasazení v Německu. Vše dobře dopadlo a po válce jezdíval Sudek k Sivkovi do domu v Provodíně nedaleko České Lípy, který kreslířova rodina v létě obývala.

Fotografie, které zde vznikly, opět prozrazují Sudkovo vidění: někdy fotil za mlhy, torza stromů se ztrácejí, stejně jako siluety domů, jindy za soumraku, fotografoval i v okolí nedalekého Jestřebí, nerozlišoval přitom, co si zaslouží být na snímku. Vidíme tak třeba zákoutí u provodínského domu se starým automobilem či starými neckami, konví na mléko a hadicí.

Václav Sivko, Karel Hynek Mácha: Máj, 1960, S litografickými ilustracemi Václava Sivka a obálkou s rytinou Josefa Herčíka vydala v Praze Mladá fronta
Zdroj: SGVU v Litoměřicích

Krajiny kreslil i Sivko, leckdy v romantizujícím pojetí, jako je tomu například u litografických ilustrací k Máchově Máji, v panoramatických krajinách, ale zachytil také například Sudka v ateliéru, v cylindru a se sklenicí před sebou. Stejně jako Sudek fotografoval jeho, jako třeba na fotografii Portrét malíře Václava Sivka (1955), na níž vidíme obličej zrcadlící se v grafické plotně – odrazem změkčený, a v pozadí nechybí ani sklenice, častý to objekt Sudkových zátiší.

Mostecko nebylo za trest

Třetím vystaveným Sudkovým přítelem je malíř, grafik a ilustrátor Bohdan Kopecký (1928–2010). Ten byl z Akademie výtvarných umění, kde patřil k nejlepším studentům, v roce 1950 coby politicky nespolehlivý („absolutní odpůrce socialistického zřízení lidově demokratické republiky“) povolán k Pomocným technickým praporům, nechvalně známým PTP, a v Záluží u Mostu pak šest let fáral.

Ale, jak řekl na vernisáži Mlčoch, „co se mělo stát trestem, se ukázalo být požehnáním, protože v té rozbombardované, rozvrtané krajině Mostecka nalezl Kopecký své téma“. A byl to on, kdo na Mostecko přivedl i Sudka, kterého náhodně potkal někdy v roce 1957 v Ústí nad Labem a „upozornil ho na krajinu Mostecka, neboť předpokládal, že by fotografa mohla zajímat“. Sudek zájem projevil, a tak ho Kopecký na místě naložil do auta a odvezl na obhlídku.

Bohdan Kopecký, Květy v haldách, 1958
Zdroj: SGVU v Litoměřicích

Sudkovi se tato drsná, „znásilněná“ krajina zalíbila a nafotil stovky panoramatických záběrů povrchových dolů, výsypek, dálkových potrubí a tehdy ještě stojícího starého Mostu, z nichž chtěl sestavit knihu Smutná krajina. K publikaci však tehdy nedošlo a soubor tak vyšel až v roce 1999. Opět to jsou snímky neveselé, nesené však zvláštní krásou.

A platí to i pro Kopeckého oleje, tušové kresby či kombinované techniky – například na olejích, jakkoli zachycují krajinu zplundrovanou těžbou, stále zůstává přítomna příroda, a to docela silně. Ostatně, zeleně jsou na těchto obrazech silně pastózní a dominantní – což neplatí pro tuše, jež jsou naopak hodně temné.

Jan Mlčoch připomněl, že Sudek měl samozřejmě přátel daleko více a své vlastní měli i tři umělci vybraní na aktuální výstavu. Ta ovšem jakožto přiblížení vzájemného uměleckého ovlivňování, ale také oné tragické doby padesátých let, poslouží. A to až do 28. června. 

V galerii Josefa Sudka vystavují práce jeho uč-mučů a přátel
Sonja Bullaty / Vzpomínka na Sudka, Vermont, 1976

