Zemřela francouzsko-íránská kreslířka a režisérka Satrapiová


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve věku 56 let zemřela francouzsko-íránská kreslířka a režisérka Marjane Satrapiová. S odkazem na její okolí o tom informovala agentura AFP. Satrapiová se proslavila zejména svým režijním animovaným debutem Persepolis z roku 2007, který byl natočen podle jejího stejnojmenného komiksu. Za snímek dostala na filmovém festivalu v Cannes cenu poroty a vysloužila si i nominaci na Oscara.

„Marjane Satrapiová zemřela na následky smutku něco málo přes rok po smrti Mattiase Ripy, svého manžela a lásky svého života,“ stojí v prohlášení jejích blízkých, které zaslali agentuře AFP. Producent, herec a scenárista Mattias Ripa zemřel 8. dubna 2025.

Satrapiová pocházela z moderně a levicově orientované íránské rodiny, její prapradědeček byl v letech 1848 až 1896 perským šáhem. Po odchodu do Francie vystudovala ve Štrasburku Vysokou školu užitého umění a následně žila v Paříži, kde přispívala do časopisů a novin. V roce 2006 získala francouzské občanství.

Dva světy

V komiksu a následně i filmu Persepolis popsala krušné dětství strávené v Teheránu v době islámské revoluce, války s Irákem a následné dospívání na francouzském gymnáziu ve Vídni, odkud se vrátila do vlasti.

S humorem znázornila rozdílné vnímání kultury ve dvou různých světech. Přesto poslední pokus sžít se s režimem, který nemá pochopení pro osobnost jejího typu a navíc pro ženu, potvrdil její definitivní odchod do Francie. Íránská vláda tehdejšího prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda film odsoudila jako „islamofobní“ a „protiíránský“. Cenzurovaná verze byla nicméně v Íránu promítána.

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V minulém roce Satrapiová, dlouhodobá odpůrkyně současného režimu v Teheránu, odmítla francouzský Řád čestné legie, aby odsoudila „pokrytecký postoj Francie vůči Íránu“, který v té době zažíval novou vlnu represí. Tehdy vyjádřila lítost nad tím, že „mladým Íráncům toužícím po svobodě, disidentům a umělcům jsou odepírána víza“. Upřesnila také, že odmítnutí řádu nebylo namířeno proti Francii, kterou označila za svou vlast.

V Česku vydalo komiks Persepolis nakladatelství BB Art – první díl v roce 2006 a druhý o rok později. Animovaná adaptace komiksu Persepolis získala také hlavní cenu AniFestu v Třeboni. Satrapiová režírovala i komediální drama Kuře na švestkách (2011) natočené podle její stejnojmenné knihy či krvavou psychoromanci Hlasy (2014). Je také autorkou dětské knihy Strašidla se bojí měsíce.

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