Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

Muž s podezřením na nákazu ebolou, který míří do Česka, je bez příznaků, uvedla Fakultní nemocnice Bulovka. Díky nastaveným bezpečnostním opatřením nepředstavuje případ pro veřejnost riziko, informovala hlavní hygienička Barbora Macková. O přijetí Američana rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Nemocnice očekává přijetí občana USA ve středu ve večerních hodinách.
„Díky nastaveným bezpečnostním opatřením nepředstavuje případ pro veřejnost riziko,“ uvedla Macková. Nemoc se podle ní nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka.
Epidemiolog Roman Prymula, jenž rovněž zdůraznil, že muž nepředstavuje pro veřejnost riziko, uvedl, že sledovat by se měli lidé, kteří se do tuzemska vracejí z Konga či Ugandy.
Podle Fakultní nemocnice Bulovka, kde bude americký lékař mířící z Ugandy hospitalizovaný, nemá muž podle posledních informací příznaky nemoci. Nemocnice očekává jeho přijetí ve středu ve večerních hodinách, uvedla na sociální síti X.
„K dispozici máme biobox umožňující bezpečnou izolaci, špičkové ochranné vybavení i tým zdravotníků se zkušeností s těmito mimořádnými situacemi,“ doplnila nemocnice.
Česko bylo pro přijetí amerického občana vybráno právě i z toho důvodu, že FN Bulovka má zázemí pro příjem pacientů s vysoce nebezpečnou nemocí, informovala redaktorka ČT Nikol Coufalová.
Na podobné situace nemocnice, zdravotnická záchranná služba a hygienická stanice pravidelně cvičí, naposledy podle informací na instagramu Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy v polovině dubna.
„Po návratu z dvoutýdenní cesty po Ugandě se u muže z Prahy objevují horečky, silná bolest hlavy, závratě a zažívací potíže včetně zvracení s příměsí krve. Protože pobýval v oblasti s hlášeným výskytem krvácivé horečky ebola, hygienici rozhodnou o podezření na vysoce nebezpečnou nákazu,“ napsala tehdy ke cvičení zdravotnická záchranná služba.