Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka


20. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK, ČT24

Muž s podezřením na nákazu ebolou, který míří do Česka, je bez příznaků, uvedla Fakultní nemocnice Bulovka. Díky nastaveným bezpečnostním opatřením nepředstavuje případ pro veřejnost riziko, informovala hlavní hygienička Barbora Macková. O přijetí Američana rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Nemocnice očekává přijetí občana USA ve středu ve večerních hodinách.

„Díky nastaveným bezpečnostním opatřením nepředstavuje případ pro veřejnost riziko,“ uvedla Macková. Nemoc se podle ní nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka.

Epidemiolog Roman Prymula, jenž rovněž zdůraznil, že muž nepředstavuje pro veřejnost riziko, uvedl, že sledovat by se měli lidé, kteří se do tuzemska vracejí z Konga či Ugandy.

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu
Zdravotník na hraničním přechodu mezi Demokratickou republikou Kongo a Rwandou měří kvůli výskytu eboly v regionu teplotu cestovatelce (18. května 2026)

Podle Fakultní nemocnice Bulovka, kde bude americký lékař mířící z Ugandy hospitalizovaný, nemá muž podle posledních informací příznaky nemoci. Nemocnice očekává jeho přijetí ve středu ve večerních hodinách, uvedla na sociální síti X.

„K dispozici máme biobox umožňující bezpečnou izolaci, špičkové ochranné vybavení i tým zdravotníků se zkušeností s těmito mimořádnými situacemi,“ doplnila nemocnice.

Česko bylo pro přijetí amerického občana vybráno právě i z toho důvodu, že FN Bulovka má zázemí pro příjem pacientů s vysoce nebezpečnou nemocí, informovala redaktorka ČT Nikol Coufalová.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Na podobné situace nemocnice, zdravotnická záchranná služba a hygienická stanice pravidelně cvičí, naposledy podle informací na instagramu Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy v polovině dubna.

„Po návratu z dvoutýdenní cesty po Ugandě se u muže z Prahy objevují horečky, silná bolest hlavy, závratě a zažívací potíže včetně zvracení s příměsí krve. Protože pobýval v oblasti s hlášeným výskytem krvácivé horečky ebola, hygienici rozhodnou o podezření na vysoce nebezpečnou nákazu,“ napsala tehdy ke cvičení zdravotnická záchranná služba.

Česko se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na nákazu ebolou
Ilustrační foto

Výběr redakce

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

08:13Aktualizovánopřed 1 mminutou
Si a Putin jednají v Pekingu

Si a Putin jednají v Pekingu

před 43 mminutami
Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

00:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Česko se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na nákazu ebolou

Česko se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na nákazu ebolou

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš se Zůnou projednají novou koncepci armády

Babiš se Zůnou projednají novou koncepci armády

03:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Němci si přejí odchod 80 procent Syřanů. Poškodilo by to ekonomiku, míní experti

Němci si přejí odchod 80 procent Syřanů. Poškodilo by to ekonomiku, míní experti

před 2 hhodinami
Po vzoru kolonialismu. Singapur zavede výprask i na školách

Po vzoru kolonialismu. Singapur zavede výprask i na školách

před 3 hhodinami
Screening části typů nádorů se změní, čekání na kolonoskopii má být kratší

Screening části typů nádorů se změní, čekání na kolonoskopii má být kratší

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

Muž s podezřením na nákazu ebolou, který míří do Česka, je bez příznaků, uvedla Fakultní nemocnice Bulovka. Díky nastaveným bezpečnostním opatřením nepředstavuje případ pro veřejnost riziko, informovala hlavní hygienička Barbora Macková. O přijetí Američana rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Nemocnice očekává přijetí občana USA ve středu ve večerních hodinách.
08:13Aktualizovánopřed 1 mminutou

Česko se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na nákazu ebolou

Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka, oznámil podle agentury Reuters zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Informaci potvrdilo i české ministerstvo zdravotnictví, které uvedlo, že se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na ebolu. Podle resortu bude převezen ve speciálním izolačním boxu do nemocnice na Bulovce. Podle úřadu pro veřejnost v Česku případ nepředstavuje riziko, dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je bez symptomů.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Babiš se Zůnou projednají novou koncepci armády

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude ve středu ráno jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) o nové koncepci české armády. Schůzka je plánována bez výstupu pro média. Zůna v úterý předestřel, že na základě diskuse a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu.
03:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoNa internetu se šíří nebezpečný trend. Řidiči projíždějí kruhové objezdy napříč

Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při němž řidiči přejíždí kruhový objezd napříč. Lidé se při průjezdu natáčejí a následně své jednání sdílí na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče, říká k hrubému porušení dopravních předpisů odborník na dopravní bezpečnost z BESIPu Lukáš Hutta. Jeden takový případ teď řeší policisté v Plzni, kde auto najelo na zalesněný ostrůvek kruhového objezdu za bílého dne a plného provozu. Objezd přitom patří mezi nejvytíženější dopravní uzly v Plzni. Podobný případ se stal minulý týden i v Ústí nad Orlicí, pachateli teď hrozí pokuta až pět tisíc korun.
před 2 hhodinami

Screening části typů nádorů se změní, čekání na kolonoskopii má být kratší

Ministerstvo zdravotnictví aktuálně jedná s lékaři o změnách hned v několika programech včasného záchytu některých typů rakovin. Platit by měly už od příštího roku. Nejvýrazněji by se měl proměnit screening rakoviny děložního čípku. Odborná společnost ale ještě bude k návrhu uplatňovat připomínky. Na preventivní kolonoskopie by se zase měly zkrátit čekací lhůty.
před 3 hhodinami

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Obě agendy chce kabinet spojit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na síti X uvedl, že přesun protidrogové politiky pod svůj resort považuje za logický.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

VideoSebevražd na železnicích neubývá, dráhy proto spouští preventivní kampaň

Přes dvě stě dvacet lidí zemřelo v loňském roce na železnici – více než tři čtvrtiny byly sebevraždy. Správa železnic proto spustila preventivní kampaň, která se soustředí na exponovaná místa, kde dochází k většímu množství sebevražd. Společně s Národním ústavem duševního zdraví na desítce tratích umístila cedule s krizovou linkou první psychické pomoci. Podle Evy Tuškové z Národního ústavu duševního zdraví může podobný impuls rozhodnutí změnit. Ministerstvo dopravy iniciativu vítá. „Každý krok, který lidem v krizi usnadní cestu k okamžité pomoci, má smysl,“ říká ke kampani ministr Ivan Bednárik (za SPD). Souběžně startuje kampaň na podporu duševního zdraví s názvem Nádech a výdech.
před 12 hhodinami

Video„Malá čínská lavina.“ Nabídka elektromobilů roste, Češi je ale příliš nekupují

Největší tuzemská firma Škoda Auto v úterý ve světové premiéře ve Švýcarsku představila svůj třetí plně elektrický model. S novými vozy plánují přijít i další výrobci. Šéfredaktor portálu Automakers Erich Handl v této souvislosti mluví o modelech některých asijských značek, čekat dle něj lze „malou čínskou lavinu“. Zájem o elektromobily je ale v Česku ve srovnání s některými dalšími státy stále malý.
před 13 hhodinami
Načítání...