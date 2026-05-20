Nová koncepce armády je otázkou financí, zaznělo v debatě Zůny a Fleka

Ministerstvo obrany chystá novou koncepci české armády. Premiéru Andreji Babišovi (ANO) ji představí šéf resortu obrany Jaromír Zůna (za SPD). Otázkou reformy bude zejména financování, zabezpečení koncepce prý plánuje ve variantách podle vývoje a možností. Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN) zdůraznil, že vláda prý při sestavování rozpočtu na letošek nevyslyšela argumenty o chybějících prostředcích. Do debaty v Událostech, komentářích se připojil brigádní generál v záloze František Mičánek. Moderovala Tereza Řezníčková.
České armádě chybí podle Mičánka dlouhodobě předpovídatelný rozpočtový rámec i lidé. Zmínil také zastaralou legislativu. „Velké projekty, které byly donedávna nastartované nebo už jsou tu několik let, skoro všechny mají zpoždění,“ upozornil.
„Hlavně nám chybí dlouhodobá myšlenka a vize, jak chceme naše malé a profesionální ozbrojené síly vést do budoucna, a hlavně je doplňovat o zálohy. To je věc, která je tady v podstatě tabu,“ dodal s odkazem na možnou povinnou či dobrovolnou vojenskou službu.
Zůna argumentoval, že česká armáda udělala od profesionalizace roku 2002 pokrok. „Musíme dát vedle sebe tvorbu a přípravu státního rozpočtu na rok 2027 a výhled na roky 28 a 29 a zásady, kterými bude tvořena koncepce Armády České republiky a kam má směřovat,“ uvedl.
Musí být prý jasné, jaké jsou zdrojové možnosti pro zabezpečení koncepce. Ta bude podle ministra připravena ve variantách vývoje a možností. Samotnou koncepci dle Zůny představí armáda v čele s příštím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Odpovědností resortu obrany je dle ministra dlouhodobý výhled obrany.
Flek podotkl, že při sestavování rozpočtu na letošní rok upozorňoval, že „bude chybět 20 až 21 miliard korun“. To prý vláda nevyslyšela, Zůna nicméně prý kritiky ubezpečil, že tyto prostředky v příštích letech a střednědobém výhledu budou.
„My jsme také neslyšeli, odkud se ty peníze vezmou, nebo kdy tam budou nahrány, ale jde o to, že se čas krátí. Pokud se bavíme o tom, že by v půlce roku dostal pan ministr Zůna o dvacet miliard korun navíc, tak si nedokážu představit, že budou efektivně utraceny,“ vyjmenoval Flek.
Zunův nesouhlas s výběrem šéfa armády
Zůna v pondělí na jednání vlády hlasoval proti tomu, aby se stal Hlaváč příštím náčelníkem generálního štábu. Vysvětlil to tím, že nebyl dán prostor k tomu, aby byla vedena komplexní diskuse o všech předložených kandidátech.
Ministr apeloval také na to, že měly být představeny i názory a hlediska prezidenta Petra Pavla či předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). „Diskuse se takto vyvinula, já jsem jí považoval za nedostatečnou,“ shrnul ministr. Původně byla podle Zůny navržena čtyři jména, mezi nimiž Hlaváč nefiguroval.
„Působilo to na mě trošku chaoticky,“ reagoval Flek. „Dostávala se k nám informace, že by (Hlaváč) měl snad vycestovat do ciziny, že nebude jeden z navrhovaných, ale později začala prosakovat informace, že má Andrej Babiš vybráno už delší dobu a že by to byl právě generálporučík Hlaváč,“ popsal.
Moderátorka Řezníčková doplnila, že Hlaváč na rozhovor s Okamurou nepřišel. Fleka se tázala, zda je to pro něj záruka jeho apolitičnosti. „Popravdě jsem ani nechápal, že si pan předseda Okamura zval armádní složky do sněmovny na pohovor. Myslím, že toto je v kompetenci pana ministra Zůny a v tom za ním stojím,“ doplnil.
Za problematické pokládá Flek to, že si Babiš vybral jméno, se kterým nepřišli Zůna a končící šéf armády Karel Řehka. Zůna opáčil, že na jakémkoli z navržených jmen Česko ani armáda neprodělají.