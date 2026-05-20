Nová koncepce armády je otázkou financí, zaznělo v debatě Zůny a Fleka


před 1 hhodinou
Ministerstvo obrany chystá novou koncepci české armády. Premiéru Andreji Babišovi (ANO) ji představí šéf resortu obrany Jaromír Zůna (za SPD). Otázkou reformy bude zejména financování, zabezpečení koncepce prý plánuje ve variantách podle vývoje a možností. Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN) zdůraznil, že vláda prý při sestavování rozpočtu na letošek nevyslyšela argumenty o chybějících prostředcích. Do debaty v Událostech, komentářích se připojil brigádní generál v záloze František Mičánek. Moderovala Tereza Řezníčková.

České armádě chybí podle Mičánka dlouhodobě předpovídatelný rozpočtový rámec i lidé. Zmínil také zastaralou legislativu. „Velké projekty, které byly donedávna nastartované nebo už jsou tu několik let, skoro všechny mají zpoždění,“ upozornil.

„Hlavně nám chybí dlouhodobá myšlenka a vize, jak chceme naše malé a profesionální ozbrojené síly vést do budoucna, a hlavně je doplňovat o zálohy. To je věc, která je tady v podstatě tabu,“ dodal s odkazem na možnou povinnou či dobrovolnou vojenskou službu.

Armáda nabírá nové posily
Dobrovolníci absolvují výcvikový program Armády ČR určený pro středoškoláky (červenec 2025)

Zůna argumentoval, že česká armáda udělala od profesionalizace roku 2002 pokrok. „Musíme dát vedle sebe tvorbu a přípravu státního rozpočtu na rok 2027 a výhled na roky 28 a 29 a zásady, kterými bude tvořena koncepce Armády České republiky a kam má směřovat,“ uvedl.

Musí být prý jasné, jaké jsou zdrojové možnosti pro zabezpečení koncepce. Ta bude podle ministra připravena ve variantách vývoje a možností. Samotnou koncepci dle Zůny představí armáda v čele s příštím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Odpovědností resortu obrany je dle ministra dlouhodobý výhled obrany.

Česko se dál připravuje na F-35, základnu v Čáslavi čeká modernizace
Letoun F-35

Flek podotkl, že při sestavování rozpočtu na letošní rok upozorňoval, že „bude chybět 20 až 21 miliard korun“. To prý vláda nevyslyšela, Zůna nicméně prý kritiky ubezpečil, že tyto prostředky v příštích letech a střednědobém výhledu budou.

„My jsme také neslyšeli, odkud se ty peníze vezmou, nebo kdy tam budou nahrány, ale jde o to, že se čas krátí. Pokud se bavíme o tom, že by v půlce roku dostal pan ministr Zůna o dvacet miliard korun navíc, tak si nedokážu představit, že budou efektivně utraceny,“ vyjmenoval Flek.

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem
Generální tajemník NATO Mark Rutte a český premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci, 16. dubna 2026

Zunův nesouhlas s výběrem šéfa armády

Zůna v pondělí na jednání vlády hlasoval proti tomu, aby se stal Hlaváč příštím náčelníkem generálního štábu. Vysvětlil to tím, že nebyl dán prostor k tomu, aby byla vedena komplexní diskuse o všech předložených kandidátech.

Ministr apeloval také na to, že měly být představeny i názory a hlediska prezidenta Petra Pavla či předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). „Diskuse se takto vyvinula, já jsem jí považoval za nedostatečnou,“ shrnul ministr. Původně byla podle Zůny navržena čtyři jména, mezi nimiž Hlaváč nefiguroval.

Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče
Miroslav Hlaváč hovoří na slavnostním otevření nových prostor pracoviště Armády ČR (snímek z 21. dubna 2026)

„Působilo to na mě trošku chaoticky,“ reagoval Flek. „Dostávala se k nám informace, že by (Hlaváč) měl snad vycestovat do ciziny, že nebude jeden z navrhovaných, ale později začala prosakovat informace, že má Andrej Babiš vybráno už delší dobu a že by to byl právě generálporučík Hlaváč,“ popsal.

Moderátorka Řezníčková doplnila, že Hlaváč na rozhovor s Okamurou nepřišel. Fleka se tázala, zda je to pro něj záruka jeho apolitičnosti. „Popravdě jsem ani nechápal, že si pan předseda Okamura zval armádní složky do sněmovny na pohovor. Myslím, že toto je v kompetenci pana ministra Zůny a v tom za ním stojím,“ doplnil.

Za problematické pokládá Flek to, že si Babiš vybral jméno, se kterým nepřišli Zůna a končící šéf armády Karel Řehka. Zůna opáčil, že na jakémkoli z navržených jmen Česko ani armáda neprodělají.

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

Muž s podezřením na nákazu ebolou, který míří do Česka, je bez příznaků, uvedla Fakultní nemocnice Bulovka. Díky nastaveným bezpečnostním opatřením nepředstavuje případ pro veřejnost riziko, informovala hlavní hygienička Barbora Macková. O přijetí Američana rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Nemocnice očekává přijetí občana USA ve středu ve večerních hodinách.
Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, několik lehce zraněných

U Oseku na Rokycansku ve středu ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Několik lidí je zraněných, zřejmě ne vážně, informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Mluvčí zdravotnické záchranné služby Karolína Korčíková zatím údaje o zraněných nesdělila, u nehody je šest výjezdových skupin záchranářů. Nehoda se stala po 9:00.
Nová koncepce armády je otázkou financí, zaznělo v debatě Zůny a Fleka

Ministerstvo obrany chystá novou koncepci české armády. Premiéru Andreji Babišovi (ANO) ji představí šéf resortu obrany Jaromír Zůna (za SPD). Otázkou reformy bude zejména financování, zabezpečení koncepce prý plánuje ve variantách podle vývoje a možností. Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN) zdůraznil, že vláda prý při sestavování rozpočtu na letošek nevyslyšela argumenty o chybějících prostředcích. Do debaty v Událostech, komentářích se připojil brigádní generál v záloze František Mičánek. Moderovala Tereza Řezníčková.
Česko se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na nákazu ebolou

Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka, oznámil podle agentury Reuters zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Informaci potvrdilo i české ministerstvo zdravotnictví, které uvedlo, že se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na ebolu. Podle resortu bude převezen ve speciálním izolačním boxu do nemocnice na Bulovce. Podle úřadu pro veřejnost v Česku případ nepředstavuje riziko, dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je bez symptomů.
Babiš se Zůnou projednají novou koncepci armády

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude ve středu ráno jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) o nové koncepci české armády. Schůzka je plánována bez výstupu pro média. Zůna v úterý předestřel, že na základě diskuse a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu.
VideoNa internetu se šíří nebezpečný trend. Řidiči projíždějí kruhové objezdy napříč

Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při němž řidiči přejíždí kruhový objezd napříč. Lidé se při průjezdu natáčejí a následně své jednání sdílí na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče, říká k hrubému porušení dopravních předpisů odborník na dopravní bezpečnost z BESIPu Lukáš Hutta. Jeden takový případ teď řeší policisté v Plzni, kde auto najelo na zalesněný ostrůvek kruhového objezdu za bílého dne a plného provozu. Objezd přitom patří mezi nejvytíženější dopravní uzly v Plzni. Podobný případ se stal minulý týden i v Ústí nad Orlicí, pachateli teď hrozí pokuta až pět tisíc korun.
Screening části typů nádorů se změní, čekání na kolonoskopii má být kratší

Ministerstvo zdravotnictví aktuálně jedná s lékaři o změnách hned v několika programech včasného záchytu některých typů rakovin. Platit by měly už od příštího roku. Nejvýrazněji by se měl proměnit screening rakoviny děložního čípku. Odborná společnost ale ještě bude k návrhu uplatňovat připomínky. Na preventivní kolonoskopie by se zase měly zkrátit čekací lhůty.
Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Obě agendy chce kabinet spojit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na síti X uvedl, že přesun protidrogové politiky pod svůj resort považuje za logický.
