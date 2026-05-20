Pražští radní schválili nový územní plán

Radní hlavního města Prahy schválili návrh nového pražského územního plánu, který je v přípravě od roku 2012. Zastupitelé města o něm budou hlasovat 28. května. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. V případě schválení nabyde účinnosti s letošním 1. zářím.
Nový plán má podle vyjádření městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který měl na starosti jeho přípravu, zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu zahrnuje například výškovou regulaci či rozdělení na specifikované lokality a jejich ochranu. V plánu je podle IPR prostor pro stavbu 350 tisíc bytů.
Současný plán může bez změny zákona platit maximálně do konce roku 2028. Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo města v roce 2012, o rok později zastupitelé odsouhlasili jeho zadání a v roce 2018 zveřejnil IPR první návrh. Poté následovala tři kola připomínkování, první v roce 2018, druhé v roce 2022 a třetí loni.
Kritika metropolitního plánu
Nový plán podle důvodové zprávy k radními schválenému dokumentu zahrnuje všechny velké dopravní a jiné plánované projekty, jako je dostavba obou okruhů, vysokorychlostní tratě, filharmonie na Vltavské nebo energocentrum v Bubenči, které má využívat zbytkové teplo z odpadních vod k vytápění domácností. „Klíčovým nástrojem pro samosprávu je pak podmínění části rozvojových ploch plánovací smlouvou, přičemž díky tomuto nástroji bude možné dále uplatňovat požadavky samosprávy,“ stojí dále v dokumentu.
Metropolitní plán má i kritiky, například podle občanského sdružení Arnika nebyl připravován dostatečně transparentně a má značné rezervy v ochraně zeleně či zajištění potřebné veřejné vybavenosti. Sdružení v úterý vyzvalo zastupitele, aby schvalování odložili na červen či září, protože na prostudování finálního dokumentu není dostatek času.
Plán kritizoval i hlavní autor jeho původního návrhu, architekt Roman Koucký, podle kterého při projednávání ztratil vlivem zapracování připomínek především ze strany státních organizací a ministerstev flexibilitu, která měla být jeho hlavní devízou.