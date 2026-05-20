Pražští radní schválili nový územní plán


20. 5. 2026Aktualizovánopřed 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Radní hlavního města Prahy schválili návrh nového pražského územního plánu, který je v přípravě od roku 2012. Zastupitelé města o něm budou hlasovat 28. května. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. V případě schválení nabyde účinnosti s letošním 1. zářím.

Nový plán má podle vyjádření městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který měl na starosti jeho přípravu, zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu zahrnuje například výškovou regulaci či rozdělení na specifikované lokality a jejich ochranu. V plánu je podle IPR prostor pro stavbu 350 tisíc bytů.

Současný plán může bez změny zákona platit maximálně do konce roku 2028. Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo města v roce 2012, o rok později zastupitelé odsouhlasili jeho zadání a v roce 2018 zveřejnil IPR první návrh. Poté následovala tři kola připomínkování, první v roce 2018, druhé v roce 2022 a třetí loni.

Kritika metropolitního plánu

Nový plán podle důvodové zprávy k radními schválenému dokumentu zahrnuje všechny velké dopravní a jiné plánované projekty, jako je dostavba obou okruhů, vysokorychlostní tratě, filharmonie na Vltavské nebo energocentrum v Bubenči, které má využívat zbytkové teplo z odpadních vod k vytápění domácností. „Klíčovým nástrojem pro samosprávu je pak podmínění části rozvojových ploch plánovací smlouvou, přičemž díky tomuto nástroji bude možné dále uplatňovat požadavky samosprávy,“ stojí dále v dokumentu.

Metropolitní plán má i kritiky, například podle občanského sdružení Arnika nebyl připravován dostatečně transparentně a má značné rezervy v ochraně zeleně či zajištění potřebné veřejné vybavenosti. Sdružení v úterý vyzvalo zastupitele, aby schvalování odložili na červen či září, protože na prostudování finálního dokumentu není dostatek času.

Plán kritizoval i hlavní autor jeho původního návrhu, architekt Roman Koucký, podle kterého při projednávání ztratil vlivem zapracování připomínek především ze strany státních organizací a ministerstev flexibilitu, která měla být jeho hlavní devízou.

Radní hlavního města Prahy schválili návrh nového pražského územního plánu, který je v přípravě od roku 2012. Zastupitelé města o něm budou hlasovat 28. května. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. V případě schválení nabyde účinnosti s letošním 1. zářím.
Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

V pražských Záběhlicích se dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se osmnáct lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři je rozvezli do nemocnic. Autobus podle policie vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu nehody policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu a hledá svědky nehody i jízdy autobusu před srážkou. Ulice byla zhruba tři hodiny neprůjezdná pro osobní dopravu a místo tramvají v daném úseku jezdily autobusy.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Reportéři ČT zjišťovali, proč fotbalové kluby nedokáží zajistit zákaz pyrotechniky

Tuzemský fotbal zažil předminulý víkend dle mnohých své dno. Násilný závěr derby mezi Slavií a Spartou šokoval nejen fanoušky, ale i ty, kteří fotbal nesledují. Útoky radikálních příznivců Slavie vyšetřuje policie. Samotný klub už dostal pokutu a zákaz diváků na stadionu na čtyři zápasy. K ohrožení bezpečnosti došlo přesto, že podobné incidenty se odehrály už dříve. Jan Moláček pro Reportéry ČT zjišťoval, proč kluby nedokáží nebo nechtějí zajistit, aby na zápasech nebyla zakázána nebezpečná pyrotechnika a kde končí rivalita a začíná nenávist.
před 19 hhodinami

VideoPraha odstranila nebezpečnou skluzavku

Klouzačka na pražském dětském hřišti Okrouhlík stála šestnáct let. Před dvěma týdny se na ní ale zranilo dítě. Osmiletý chlapec má dva nalomené obratle. Městská část Praha 5 pak nechala skluzavku zavřít. Znalkyně nakonec uvedla, že klouzačka nebyla způsobilá k bezpečnému provozu, zmíněný úraz s tím ale nespojuje. Radnice preventivně klouzačku zlikvidovala.
17. 5. 2026Aktualizováno17. 5. 2026

Obce a městské části lákají učitele nabídkou bytů

Místo ve škole a k tomu obecní byt. Obce se snaží získat kvalifikované učitele, nabízejí jim proto obecní byty. Praha 13 už služební bydlení pro pedagogy plně obsadila a chystá další. Středočeské Černošice plánují dům s deseti byty pro zaměstnance základní školy. Radnice tak reagují na problémy škol se sháněním kvalifikovaných učitelů. ČT to potvrdily oslovené obce a základní školy. Zejména v okolí velkých měst vysoké ceny nájmů a dojíždění učitele od práce mimo centrum města často odrazují. Zvýhodněné bydlení se tak stává jedním z nástrojů, jak nové pedagogy přilákat a stávající udržet.
15. 5. 2026

Festival muzejních nocí začíná ve Znojmě, poslední „zhasne“ Praha

Přes šest set padesát nejen muzejních institucí po celé zemi se zapojilo do letošního Festivalu muzejních nocí. Akce umožňuje nahlédnout do expozic, výstav a dalších prostor netradičně i po zavíracích hodinách. Celostátní zahájení hostí 15. května Znojmo, oficiálně letošní program uzavře o necelý měsíc později Praha. Zahájení akce je spojeno s vyhlášením výsledků národní soutěže muzeí Gloria musealis.
15. 5. 2026

Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí „kotel“ nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce, aby se připravili na oslavy titulu. Na sociálních sítích se zároveň ohradil proti šéfovi červenobílých Jaroslavu Tvrdíkovi a vyčetl mu, že po incidentu otočil a „potápí“ fanoušky a některé hráče i činovníky klubu.
13. 5. 2026Aktualizováno13. 5. 2026

V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí

Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela policie jednoho dalšího člověka. Kauza se týká dvou pracovníků ÚVN, uvedl ve středu odpoledne ředitel zařízení Václav Masopust. Ostatní podle něj nejsou ani zaměstnanci, ani spolupracovníci nemocnice. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
13. 5. 2026Aktualizováno13. 5. 2026
