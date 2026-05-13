Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí „kotel“ nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce, aby se připravili na oslavy titulu. Na sociálních sítích se zároveň ohradil proti šéfovi červenobílých Jaroslavu Tvrdíkovi a vyčetl mu, že po incidentu otočil a „potápí“ fanoušky a některé hráče i činovníky klubu.

Slavii v derby za stavu 3:2 dělilo jen pár chvil od obhajoby titulu, když stovky fanoušků vtrhly v sedmé z devíti a později deseti avizovaných minut nastavení na trávník. Výtržníci napadli několik hráčů Sparty a řada z nich doběhla až na opačnou stranu stadionu, kde naházela světlice do sektoru pro hostující příznivce.

Zápas zůstal nedohrán a disciplinární komise ho v úterý zkontumovala poměrem 0:3 ve prospěch letenského týmu. Klub z Edenu zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a musí čtyři domácí soutěžní duely odehrát bez diváků.

„Co vám, fanouškům SKS, ne kdekomu, kdo jen křičí na internetu, dlužím: na konci zápasu jsem vás příliš brzy vyzval, abyste se připravili na oslavy. Bylo to o pár minut dřív, než mělo být. Je to moje velká chyba a omlouvám se,“ uvedl spíkr, tedy příznivec, který během utkání řídí fandění na tribuně.

Domácí příznivci se řadili těsně za reklamními panely u hřiště už na začátku nastavení. Dohlíželo na ně jen několik pořadatelů. „Věřte mi, že bych to stokrát vzal zpátky, kdybych věděl, co se tím spustí. Veškeré výzvy a snahy před koncem nezafungovaly. Snažili jsme se pak fanoušky marně zastavit. Kdo je aspoň trochu v obraze o fanouškovské scéně ve světě, moc dobře ví, že podobné věci se stávají, a je naivní předpokládat opak,“ napsal fanoušek, jenž v Edenu dělá spíkra téměř deset let.

Tvrdík tvrdě zareagoval, pro spíkra je to nepochopitelné

Tvrdík v reakci na skandální exces oznámil tvrdá opatření. Do odvolání uzavřel severní tribunu, výtržníci budou mít doživotní zákaz vstupu do Edenu a klub po nich bude vymáhat veškeré škody, čítající odhadem několik desítek milionů korun. Předseda představenstva Slavie zároveň s kolegy rozhodl o vyřazení hráčů Tomáše Chorého a Davida Douděry z kádru A-mužstvo po jejich opakovaném nesportovním chování a vyloučení v derby.

„Aktivní fanoušci na TS (Tribuně Sever, pozn. red.), stejně jako jinde v zahraničí, nejsou svatí. Fotbalové kotle jsou divoké a právě proto přinášejí silné emoce a skvělé zážitky, které někdy přetečou. Jsou ale naprosto zásadní pro identitu celého klubu. Nikde na světě není skvělá atmosféra bez vad na kráse,“ uvedl spíkr.

„O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu,“ kritizoval spíkr Tvrdíka.

Spíkr je přesvědčen, že slávistický „kotel“ se navzdory incidentu nerozpadne. „Chci povzbudit všechny ze Severu. Nenecháme Tribunu Sever padnout. Uděláme všechno pro to, abyste se na fotbal dostali bez nedůstojných podpisových formulářů a nelegálních snímačů obličejů a aby atmosféra fungovala dál, ať už se mnou, nebo beze mě,“ deklaroval spíkr.

Osobně se chystá na nedělní předposlední kolo do Hradce Králové, na venkovní duely slávističtí fanoušci mohou. „Na výjezdu v Hradci budu hodinu před utkáním v sektoru. Kdo má zájem si o tom povídat, přijeďte tam. Pokud mi Jaroslav Tvrdík narychlo zařídí i zákaz do Hradce (což bych předpokládal), budu vám všem k dispozici před sektorem. Nikdo není víc než Slavia, ani TS, ani Tvrdík,“ dodal.

Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí „kotel" nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce, aby se připravili na oslavy titulu. Na sociálních sítích se zároveň ohradil proti šéfovi červenobílých Jaroslavu Tvrdíkovi a vyčetl mu, že po incidentu otočil a „potápí" fanoušky a některé hráče i činovníky klubu.
Policie vyšetřuje výrobce kojeneckého mléka Nestlé a Danone, píší Seznam Zprávy

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení na firmy podal český zástupce celosvětové organizace IBFAN (Mezinárodní síť na podporu zdravé dětské výživy).
12:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

STEM: Zdražení pohonných hmot zasáhlo polovinu českých domácností

Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením jízd autem nebo šetřením v jiných oblastech. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, který se konal od 22. do 30. dubna a účastnilo se ho 1315 lidí.
14:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.
10:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ŽivěSněmovna schvalování novely rozpočtových zákonů nedokončila. Řeší působnost NKÚ

Poslanci ve středu nedokončili závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice ji kritizovala, obává se umožnění nekontrolovatelného zadlužování a posunu ve vztahu výkonné a zákonodárné moci. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítla, že by nemyslela na další generace. „Právě naopak,“ sdělila. Dolní komora od 14. hodiny pokračuje ve druhém čtení senátní ústavní novely, která rozšiřuje prověrkovou působnost Nejvyššího kontrolního úřadu i na Českou televizi a Český rozhlas.
02:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí

Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela policie jednoho dalšího člověka. Kauza se týká dvou pracovníků ÚVN, uvedl ve středu odpoledne ředitel zařízení Václav Masopust. Ostatní podle něj nejsou ani zaměstnanci, ani spolupracovníci nemocnice. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
11:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Za pašování kokainu v dortech půjde hlavní organizátor na osm let do vězení

Pražský městský soud potrestal sedm cizinců a jednoho Čecha za dovoz 32 kilogramů kokainu z Německa do Česka čtyř až osmiletým vězením, k tomu dva vyhostil, dva od soudu odešli s podmínkou. Pět z nich se odvolalo. Vyplývá to z rozsudku, který má ČT k dispozici. Organizovaná skupina drogu v dortech převážela linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc.
před 5 hhodinami

Soud poslal Benešovou kvůli restituci Bečvářova statku na pět let do vězení

Pražský vrchní soud ve středu poslal bývalou ředitelku pražského pozemkového úřadu Evu Benešovou kvůli restitucím takzvaného Bečvářova statku na pět let do vězení. Zakázal jí také na pět let působit ve státní správě či samosprávě na rozhodovací pozici. Odvolací senát rozhodoval pouze o trestu, vinnou z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby byla žena uznána už dříve. Neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími dvěma úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně 1,4 miliardy korun.
před 6 hhodinami
