Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil


9. 5. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou sparťanských hráčů nedohraje. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Policie incident vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za které hrozí až dva roky vězení.

Policie zatím ví o napadení brankáře Jakuba Surovčíka. Musí ale vyhodnotit kamerové záznamy. Z nich také zjistí, jestli podobných napadení nebylo více, uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Napadený brankář Sparty Surovčík bude napadení od fanouška Slavie řešit právní cestou.

„Fyzicky byl napaden brankář hostí a kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření z výtržnictví,“ sdělil Hrdina. Je možné, že napadených hráčů bylo více, objevily se informace i o útoku na Matyáše Vojtu.

Policisté se budou zabývat i „rozsáhlým a opakovaným použitím pyrotechniky na stadionu a dalším možným protiprávním jednáním“. Podle zpravodaje ČTK několik slávistických fanoušků, kteří vnikli na trávník, také odpalovalo pyrotechniku na tribunu, kde byli příznivci Sparty. Ti zase ve svém sektoru zdemolovali dvě toalety.

Do přímého kontaktu se obě fanouškovské skupiny na stadionu nebo v jeho bezprostředním okolí nedostaly. Sparťané museli po skončení utkání zůstat zhruba čtvrt hodiny ve svém sektoru, než je policisté pustili ven. Bez větších problémů se obešel i odpolední pochod sparťanských příznivců na stadion v Edenu.

Tvrdík se omluvil a připustil kontumaci

Do konce utkání v té době zbývalo jen několik minut. Slavia vedla nad Spartou 3:2 a v případě vítězství by si s předstihem zajistila mistrovský titul. Hráči obou týmů okamžitě po ukončení zápasu odešli do kabin a sparťané následně odjeli ze stadionu autobusem. Nedohraným zápasem se bude zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slavii hrozí kontumace ve prospěch Sparty.

Předseda představenstva Slavie Tvrdík předstoupil před fanoušky zhruba půl hodiny po přerušení zápasu. „Je mi hrozně líto, že vám to musím říct, protože jsme se těšili, že si za pár minut budeme užívat oslavy mistrovského titulu. Vzhledem k tomu, že jste předčasně vběhli na hřiště a že byli fyzicky napadeni dva hráči Sparty, soupeř již opustil stadion a orgány řídící zápas, pořadatelská služba a policie rozhodly o ukončení utkání,“ řekl před tribunou Sever, kde se soustřeďují nejaktivnější slávističtí fanoušci.

Tvrdík zároveň diváky vyzval, aby stadion opustili v klidu. „Jestli vás můžu o něco poprosit, pojďme prosím nepokračovat v prohlubování problému, který se dnes stal. Nic s tím neuděláme, musíme bojovat dál, je to naše společná vina. Tohle bylo hodně nešťastné a je mi to nesmírně líto,“ dodal. Na následné tiskové konferenci se za incident omluvil a připustil, že zápas může být kontumován.

Tvrdík dále sdělil, že je mi líto v první řadě hráčů. „Tohle je fotbal, diváky má bavit. K takovým situacím prostě nemá docházet“ dodal. Zatím neví, jaká opatření nyní Slavia přijme.

„Neumím na to v téhle chvíli odpovědět. Za mě je ta situace bezprecedentní. Vedu deset a půl roku klub a nic podobného jsem nezažil. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a současně musíme v klubu vést diskuzi, aby se podobná situace už nikdy neopakovala. Nebudu teď sedět za mikrofonem a tvrdit, že mám komplex opatření, která přijmeme, aby se to nikdy nestalo,“ řekl Tvrdík.

„Situace byla objektivně komplikovaná tím, že fanoušci předpokládali, že budou slavit titul a chtěli ho oslavit tím, že na stadion vtrhnou. Bohužel práce s davem ze strany naší bezpečnostní služby nebyla zvládnutá. Nevím, jestli objektivně zvládnout šla, to budeme teprve vyhodnocovat. Je to na hlubší analýzu v klubu, jaká opatření přijmout. Teď jenom cítím hluboký smutek, lítost a stud před fotbalovou a slávistickou komunitou,“ podotkl slávistický šéf.

Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou sparťanských hráčů nedohraje. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Policie incident vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za které hrozí až dva roky vězení.
Koalice se pře o parametry celostátního referenda

Vláda připravuje návrh na zavedení celostátního referenda, k jehož přijetí se zavázala v programovém prohlášení. Na podrobnostech se ale hnutí ANO a SPD neshodují – předmětem debaty je, kolik lidí by mělo k volebním urnám přijít, aby byl výsledek hlasování platný. Zatímco ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) požaduje, aby se pro danou otázku vyslovila minimálně čtvrtina všech voličů, předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) prosazuje nižší počet. Koalice nicméně potřebuje i podporu opozice, protože jde o zákon ústavní.
VideoPolitické spektrum: SNK Evropští demokraté, Stačilo!, Národní demokracie

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 9. května přijali René Živný (SNK Evropští demokraté), Jana Turoňová (Stačilo!) a Jan Sedláček (Národní demokracie). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
VideoSpáleniště v Českém Švýcarsku projde přirozenou obnovou

Oheň přírodu u Rynartic zdevastoval, další stromy mohou ještě padat, přístup na spáleniště proto hlídají hasiči. Území v Českém Švýcarsku zasažené několikadenním požárem však projde přirozenou obnovou, bez zásahu člověka. Spálené jehličnany nahradí nejprve břízy, pod těmi pak začnou růst další druhy. Správci národního parku chtějí, aby se příroda zotavila sama, podobně jako po požárech v dřívějších letech.
Video„Kuriozita do kuloárů druhé kategorie,“ říká ke sporu o summit NATO Landovský

Vláda Andreje Babiše (ANO) brzy splní závazek Aliance dát na obranu dvě procenta HDP, ideální by to bylo už v letos. V Interview ČT24 to uvedl budoucí vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský, který chce zabránit „resortismu“. Na summit do Ankary by podle něj měl jet předseda vlády – zažil však i summity, kde se vystřídali prezident a premiér. Klíčový je národní konsenzus, míní Landovský. Spojenci podle něj spor vnímají jako „kuriozitu do kuloárů druhé kategorie“. Pořad moderoval Daniel Takáč.
VideoGynekologické operace i bez řezů do břicha. Lékaři rozšiřují šetrnější postupy

Lékaři rozšiřují možnosti miniinvazivních gynekologických zákroků, při nichž lze i velké operace provádět bez řezů do břišní stěny a pod kontrolou kamery. Šetrnější postupy mají snižovat riziko komplikací, infekcí nebo vzniku kýly a mohou pomoci například pacientkám po opakovaných břišních zákrocích. Odstranění dělohy ročně v Česku podstoupí téměř dvacet tisíc žen.
Spor o zahrnutí plateb kartou do EET může skončit u Ústavního soudu

Nová elektronická evidence tržeb (EET) nejspíš opět skončí u Ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě Ústavní soud vyjmul. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat.
Česko si připomnělo Den vítězství. Pavel mluvil o varovném svědectví

Na pietách po celém Česku si v pátek lidé připomnělo 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Hlavní oficiální vzpomínkovou akcí bylo slavnostní shromáždění před Národním památníkem na Vítkově. Zúčastnili se ho politici i představitelé armády. Prezident Petr Pavel označil druhou světovou válku za varovné svědectví pro současnost.
