Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil

Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou sparťanských hráčů nedohraje. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Policie incident vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za které hrozí až dva roky vězení.
Policie zatím ví o napadení brankáře Jakuba Surovčíka. Musí ale vyhodnotit kamerové záznamy. Z nich také zjistí, jestli podobných napadení nebylo více, uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Napadený brankář Sparty Surovčík bude napadení od fanouška Slavie řešit právní cestou.
„Fyzicky byl napaden brankář hostí a kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření z výtržnictví,“ sdělil Hrdina. Je možné, že napadených hráčů bylo více, objevily se informace i o útoku na Matyáše Vojtu.
Policisté se budou zabývat i „rozsáhlým a opakovaným použitím pyrotechniky na stadionu a dalším možným protiprávním jednáním“. Podle zpravodaje ČTK několik slávistických fanoušků, kteří vnikli na trávník, také odpalovalo pyrotechniku na tribunu, kde byli příznivci Sparty. Ti zase ve svém sektoru zdemolovali dvě toalety.
Do přímého kontaktu se obě fanouškovské skupiny na stadionu nebo v jeho bezprostředním okolí nedostaly. Sparťané museli po skončení utkání zůstat zhruba čtvrt hodiny ve svém sektoru, než je policisté pustili ven. Bez větších problémů se obešel i odpolední pochod sparťanských příznivců na stadion v Edenu.
Tvrdík se omluvil a připustil kontumaci
Do konce utkání v té době zbývalo jen několik minut. Slavia vedla nad Spartou 3:2 a v případě vítězství by si s předstihem zajistila mistrovský titul. Hráči obou týmů okamžitě po ukončení zápasu odešli do kabin a sparťané následně odjeli ze stadionu autobusem. Nedohraným zápasem se bude zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slavii hrozí kontumace ve prospěch Sparty.
Předseda představenstva Slavie Tvrdík předstoupil před fanoušky zhruba půl hodiny po přerušení zápasu. „Je mi hrozně líto, že vám to musím říct, protože jsme se těšili, že si za pár minut budeme užívat oslavy mistrovského titulu. Vzhledem k tomu, že jste předčasně vběhli na hřiště a že byli fyzicky napadeni dva hráči Sparty, soupeř již opustil stadion a orgány řídící zápas, pořadatelská služba a policie rozhodly o ukončení utkání,“ řekl před tribunou Sever, kde se soustřeďují nejaktivnější slávističtí fanoušci.
Tvrdík zároveň diváky vyzval, aby stadion opustili v klidu. „Jestli vás můžu o něco poprosit, pojďme prosím nepokračovat v prohlubování problému, který se dnes stal. Nic s tím neuděláme, musíme bojovat dál, je to naše společná vina. Tohle bylo hodně nešťastné a je mi to nesmírně líto,“ dodal. Na následné tiskové konferenci se za incident omluvil a připustil, že zápas může být kontumován.
Tvrdík dále sdělil, že je mi líto v první řadě hráčů. „Tohle je fotbal, diváky má bavit. K takovým situacím prostě nemá docházet“ dodal. Zatím neví, jaká opatření nyní Slavia přijme.
„Neumím na to v téhle chvíli odpovědět. Za mě je ta situace bezprecedentní. Vedu deset a půl roku klub a nic podobného jsem nezažil. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a současně musíme v klubu vést diskuzi, aby se podobná situace už nikdy neopakovala. Nebudu teď sedět za mikrofonem a tvrdit, že mám komplex opatření, která přijmeme, aby se to nikdy nestalo,“ řekl Tvrdík.
„Situace byla objektivně komplikovaná tím, že fanoušci předpokládali, že budou slavit titul a chtěli ho oslavit tím, že na stadion vtrhnou. Bohužel práce s davem ze strany naší bezpečnostní služby nebyla zvládnutá. Nevím, jestli objektivně zvládnout šla, to budeme teprve vyhodnocovat. Je to na hlubší analýzu v klubu, jaká opatření přijmout. Teď jenom cítím hluboký smutek, lítost a stud před fotbalovou a slávistickou komunitou,“ podotkl slávistický šéf.