Budoucí šéf armády Hlaváč představil Pavlovi své priority, prezident ho podpořil


4. 6. 2026Aktualizovánopřed 58 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč představil ve čtvrtek prezidentovi Petru Pavlovi své priority. Patří mezi ně například dokončení těžké brigády. Novinářům po setkání řekl, že ho Pavel podpořil. Termín jmenování mu ale zatím nesdělil. Nejzazší datum převzetí funkce připadá na 30. června, respektive 1. července. Stejný termín navrhuje i vláda. Ve funkci Hlaváč vystřídá Karla Řehku.

Hlavním tématem jednání byly priority dalšího rozvoje armády, její modernizace, naplňování spojeneckých závazků, personální rozvoj a příprava strategických koncepcí v obraně a bezpečnosti. Na svém webu to uvedla Kancelář prezidenta republiky.

Své priority Hlaváč sdělil už minulý týden na sněmovním výboru pro obranu. Kromě dokončení těžké brigády mezi ně patří třeba i zahájení výstavby střední brigády nebo rozvoj vícevrstvého a propojeného systému protivzdušné obrany a protidronové obrany. „Prezidentovi jsem je představil trochu více podrobněji, protože rozumí věcem o armádě,“ řekl nyní Hlaváč.

Hlaváč rozdělil priority na dvě kategorie, první je ve vztahu k Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii a druhá se zaměřuje na budování schopnosti a modernizaci české armády. „Protidronová obrana je jedna z věcí, které se budeme věnovat, ale určitě se armáda buduje komplexněji než rozvojem pouze jedné schopnosti,“ řekl Hlaváč. Dodal, že se v zásadě s prezidentem na prioritách shodli.

Pavel nechce zdržovat

Prezident šéfa armády jmenuje na návrh vlády a po projednání sněmovním výborem pro obranu. Pavel již dříve uvedl, že jmenování nechce zdržovat. Na konci května při návštěvě Estonska uvedl, že vojenská kancelář prezidenta dostala pokyn, aby našla nejbližší možný termín. „Termín předání by měl být k 1. červenci s tím, že tradičně se funkce náčelníka generálního štábu předává k 30. červnu, ale o tom, kdy ten akt proběhne, jsme se dnes s panem prezidentem skutečně nebavili,“ sdělil Hlaváč.

Pavel minulý týden novinářům řekl, že podle něj Hlaváč bude dobrým náčelníkem generálního štábu, protože splňuje všechna kritéria. Je to podle prezidenta zkušený voják, který si prošel všemi velitelskými stupni a ví přesně, co armáda v dnešní době potřebuje.

Sněmovní obranný výbor podpořil nominaci Hlaváče na šéfa armády
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD, na snímku vlevo) s Miroslavem Hlaváčem

Hlaváč působí od srpna 2023 jako první zástupce náčelníka generálního štábu. V armádě slouží od 80. let a během kariéry zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil.

Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.

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