Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem či druholigovou Chrudimí. Informovala o tom v komuniké. Elbel je po Samuelu Šigutovi z Karviné druhým hráčem z nejvyšší soutěže, jehož se případ týká. Pětadvacetiletý obránce má kvůli tomu pozastavenou činnost.
Server Seznam Zprávy v polovině dubna uvedl, že policie Elbela neobvinila. Podle vyšetřovatelů však věděl o nelegálních sázkách a údajně pomáhal přesvědčit známého, aby ovlivnil utkání. Elbel vinu odmítl, od té doby nicméně nehrál. Nastoupil až do sobotního zápasu ligové nadstavby na hřišti Bohemians 1905.
Podrobnosti připravujeme.