Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu


30. 3. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Wolf také znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.

„Od začátku mám v této věci jasno. S obviněním nesouhlasím a jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí. Od samého počátku plně spolupracuji s orgány činnými v trestním řízení a věřím v zákonné postupy a spravedlivé posouzení věci,“ uvedl Wolf.

Primátor opět odmítl, že by měl cokoliv společného se sázením na fotbalové zápasy nebo že by byl organizátorem a hlavní postavou kauzy. K obviněním se ale konkrétněji nevyjádřil. Uvedl, že tak učiní, jakmile to bude možné.

Wolf potvrdil, že byl v cele předběžného zadržení a po výslechu, v němž odmítl svou vinu, ho policie propustila na svobodu. V pondělí se vrátil do práce a v čele města chce zůstat. „Neuvažuji o rezignaci. Budu sedět ještě s koaličními partnery a opozicí, budeme se o tom dále bavit, ale v tuto chvíli neuvažuji, že bych rezignoval,“ podotkl primátor. Řekl, že od koaličních partnerů, s nimiž měl možnost se setkat, cítí důvěru a nepředpokládá tak, že by v koaliční spolupráci nastaly nějaké změny.

Policie obvinila v korupční kauze fotbalu 32 lidí, část v organizované skupině
Hráč Samuel Šigut, kterému Etická komise FAČR zastavila činnost

Wolf doufá, že město nepřijde o prvoligový fotbal

Fotbalový klub MFK Karviná vznikl v roce 2003. Přestože teď Wolf není v žádných jeho orgánech, pomáhá s jeho fungováním. Klub po kauze přišel o sponzory, jaký to na něj bude mít dopad, ale není příliš jasné. Primátor se k jeho fungování nechtěl podrobněji vyjadřovat, nepředpokládá ale, že by mu za této situace pomohlo město.

„Na této půdě se k fotbalovému klubu nechci vyjadřovat, v současné době tam oficiálně žádnou funkci nemám. Vím, že klub hospodaří dobře. Mrzí mě, že někteří partneři odstoupili, ale předpokládám, že to nebude mít žádný vliv na fungování klubu,“ míní Wolf. Doufá, že město v souvislosti s kauzou o prvoligový fotbal nepřijde. Za problém nepovažuje ani případný mimořádný audit, který by prověřil, jak klub pracoval s městskými dotacemi. „Jsem přesvědčený, že fotbalový klub je absolutně v pořádku,“ dodal.

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze
Městský fotbalový stadion Karviná

Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. U pěti obviněných byl podán návrh na vzetí do vazby, Wolf mezi nimi nebyl. Tři návrhy projednával v pondělí Okresní soud ve Zlíně, dva Městský soud v Brně. Do vazby soudy nakonec poslaly čtyři obviněné.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení mimo jiné právě s prvoligovou Karvinou, kterou podezírá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím Wolfa či dalších lidí nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024.

Řešit se má rovněž možný úplatek sto tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.

Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů
Fotbalové hřiště (ilustrační snímek)

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Wolf také znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
Vláda se zabývá možnými kroky kvůli růstu cen pohonných hmot

Růst cen pohonných hmot a kroky k jejich poklesu jsou v pondělí hlavním tématem vlády Andreje Babiše (ANO). Premiér ve videu zveřejněném v neděli na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
V případu požáru v Pardubicích bylo podle Metnara zadrženo celkem pět lidí

V souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět osob, řekl při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), detaily neuvedl. Informaci následně potvrdilo pražské vrchní státní zastupitelství. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.
Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba 25 procent a u benzinu až o 15 procent, řekl mluvčí ČAPPO Václav Loula. Nedostatek paliv podle něj nehrozí. Podle analytiků je příčinou vyšší poptávky předzásobování motoristů a také větší zájem řidičů ze zahraničních zemí, kde jsou paliva dražší.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali sto dní vlády Andreje Babiše

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sto dní vlády Andreje Babiše (ANO), financování veřejnoprávních médií a politiku kabinetu vůči neziskovým organizacím. Tématem byl také konflikt na Blízkém východě a jeho důsledky nebo korupce v českém fotbalu. Pozvání přijali novinář z Deníku N Filip Titlbach, spisovatelka, bývalá politička a manažerka Adriana Krnáčová, herec a moderátor Jan Antonín Duchoslav, mediální expertka Libuše Šmuclerová a ředitelka spolku Díky, že můžem Bára Stárek. Debatou provázela Klára Radilová.
V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel. Muž podezřelý z činu se zastřelil

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Čech podezřelý ze zločinu se podle serveru Última Hora zastřelil, podle dřívější informace místního serveru ABC byl na útěku a pátrala po něm policie. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
Přes čínský e-shop nakoupili dva ze tří Čechů, vede tržiště Temu

Druhá největší ekonomika světa, Čína, se z globální výrobny stává postupně také obchodní a technologickou velmocí. Tohoto boomu využívají i čeští zákazníci. Z průzkumu agentury STEM/MARK pro pořad České televize Bilance vyplývá mimo jiné to, že 65 procent dotázaných někdy nakoupilo přes čínský internetový obchod a čínskou elektroniku využívá 57 procent lidí.
Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul šedesátiletý český horolezec

Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul šedesátiletý český horolezec. Portál Kairn.com, který o tom v noci na pondělí informoval, napsal, že neštěstí se stalo v pátek 27. března. Uvedl také, že pád nebyl Čechova chyba, ale že se zlomily šrouby pevného jisticího bodu na skále.
