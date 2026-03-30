Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Wolf také znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
„Od začátku mám v této věci jasno. S obviněním nesouhlasím a jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí. Od samého počátku plně spolupracuji s orgány činnými v trestním řízení a věřím v zákonné postupy a spravedlivé posouzení věci,“ uvedl Wolf.
Primátor opět odmítl, že by měl cokoliv společného se sázením na fotbalové zápasy nebo že by byl organizátorem a hlavní postavou kauzy. K obviněním se ale konkrétněji nevyjádřil. Uvedl, že tak učiní, jakmile to bude možné.
Wolf potvrdil, že byl v cele předběžného zadržení a po výslechu, v němž odmítl svou vinu, ho policie propustila na svobodu. V pondělí se vrátil do práce a v čele města chce zůstat. „Neuvažuji o rezignaci. Budu sedět ještě s koaličními partnery a opozicí, budeme se o tom dále bavit, ale v tuto chvíli neuvažuji, že bych rezignoval,“ podotkl primátor. Řekl, že od koaličních partnerů, s nimiž měl možnost se setkat, cítí důvěru a nepředpokládá tak, že by v koaliční spolupráci nastaly nějaké změny.
Wolf doufá, že město nepřijde o prvoligový fotbal
Fotbalový klub MFK Karviná vznikl v roce 2003. Přestože teď Wolf není v žádných jeho orgánech, pomáhá s jeho fungováním. Klub po kauze přišel o sponzory, jaký to na něj bude mít dopad, ale není příliš jasné. Primátor se k jeho fungování nechtěl podrobněji vyjadřovat, nepředpokládá ale, že by mu za této situace pomohlo město.
„Na této půdě se k fotbalovému klubu nechci vyjadřovat, v současné době tam oficiálně žádnou funkci nemám. Vím, že klub hospodaří dobře. Mrzí mě, že někteří partneři odstoupili, ale předpokládám, že to nebude mít žádný vliv na fungování klubu,“ míní Wolf. Doufá, že město v souvislosti s kauzou o prvoligový fotbal nepřijde. Za problém nepovažuje ani případný mimořádný audit, který by prověřil, jak klub pracoval s městskými dotacemi. „Jsem přesvědčený, že fotbalový klub je absolutně v pořádku,“ dodal.
Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. U pěti obviněných byl podán návrh na vzetí do vazby, Wolf mezi nimi nebyl. Tři návrhy projednával v pondělí Okresní soud ve Zlíně, dva Městský soud v Brně. Do vazby soudy nakonec poslaly čtyři obviněné.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení mimo jiné právě s prvoligovou Karvinou, kterou podezírá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím Wolfa či dalších lidí nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024.
Řešit se má rovněž možný úplatek sto tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.