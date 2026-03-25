Opozice v Karviné chce rezignaci primátora kvůli korupční kauze ve fotbale


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dopady korupční fotbalové kauzy, v níž kvůli podezření z uplácení figuruje i primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), se bude ve středu zabývat rada města. Podle opozice by měl Wolf rezignovat na funkci. Svolání mimořádného zastupitelstva ale zatím není v plánu, protože řádné zastupitelstvo se má uskutečnit zhruba za měsíc. ČTK to řekli radní města Martin Gebauer (ANO) a opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM).

Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Karvinský radní a náměstek hejtmana pro zdravotnictví Gebauer se domnívá, že fungování společné koalice nebude korupční kauzou ohroženo.

„Je to velmi čerstvé, máme informace pouze takové, které jsou v médiích. Až bude možnost si o tom pohovořit, tak se můžeme rozhodovat, co dál. Osobně ctím presumpci neviny a na svolávání mimořádného zastupitelstva si myslím, že je brzo. Vzhledem k tomu, že se nejedná o politické selhání, ale může se jednat o nějaké jiné selhání, tak by to na místní komunální politiku nemělo mít žádný vliv, co se týče obsahu koaliční smlouvy,“ míní Gebauer. Dodal, že situace se bude mezi koaličními partnery probírat na středeční radě města.

Svolání mimořádného zastupitelstva zatím nežádá ani opozice, podle Hajdušíka má totiž svolání takového jednání svá pravidla a zákonné lhůty a fakticky by se tak konalo v obdobném termínu, jako je svoláno řádné zasedání, které se má uskutečnit 27. dubna. „Takže bít tady na poplach je asi nesmysl. Pokud se to ale potvrdí, tak je jasné, že primátor ve funkci nemůže zůstat. Když řídíte město, měl by ten člověk být bezúhonný a s nějakým morálním kreditem. Jestliže tohle je narušeno, tak každý chlap řekne, že udělal chybu, a předá to někomu jinému,“ řekl Hajdušík.

Podle něj by nejlepším řešením bylo, kdyby Wolf rezignoval sám. „Jinak by každé další rozhodnutí vedlo k tomu, že by ho občané mohli vnímat jako neseriózní,“ míní Hajdušík. Pokud primátor nerezignuje a podobný návrh by ze strany koalice nezazněl ani na zasedání zastupitelstva, komunisté by vznesli návrh na hlasování o odvolání. Komunisté v minulosti byli se sociálními demokraty ve vedení města, Hajdušíka kauza překvapila. „Znal jsem ho (primátora) jako čestného člověka a takto jsem ho i vnímal. Nečekal bych to, pokud se to stalo, je to asi nějaké jeho selhání,“ řekl Hajdušík. Domnívá se, že aféra bude mít negativní dopad na image města.

S Wolfem se už od úterý není možné spojit, podle informací ČTK nebyl v úterý ani ve středu v úřadu, což vyplývá i z vyjádření mluvčí města Moniky Dankové. „V tuto chvíli mimořádné zastupitelstvo neplánujeme, čekáme na výsledek vyšetřování. Kompetence v době nepřítomnosti primátora převzal jeho první náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM). Chod magistrátu není omezen, služby občanům jsou zajištěny v plném rozsahu. Všechny projekty pokračují beze změny,“ uvedla mluvčí.

Policie v úterý zadržela desítky lidí kvůli podezření z korupce a podvodů spojených se sázením na sportovní zápasy. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, ta je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje.

Karviná je podezřelá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím předsedy představenstva Wolfa či dalších osob nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024. Řešit se má rovněž možný úplatek sto tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.

Sokolovská uhelná kvůli drahému plynu zvýší těžbu uhlí

Sokolovská uhelná letos plánuje vytěžit až o půl milionu tun uhlí více, než původně plánovala. K navýšení těžebního plánu společnost nutí zdražení zemního plynu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Právě na plyn přitom firma spoléhala po odklonu od těžby. Kvůli nestabilitě na trhu je nyní uhlí bezpečnější alternativou. K těžbě suroviny v dostatečném množství ale aktuálně chybějí kapacity.
před 3 hhodinami

VideoV Uherském Hradišti ruší místní záhadné rány. Strážníci zdroj zatím nenašli

Zvuk připomínající střelbu už dva týdny ruší lidi v Uherském Hradišti. Budí je ze spaní a ozývá se někdy i přes den. Strážníci nevylučují, že je to naschvál a snaží se zjistit, odkud rámus vychází – zatím však marně. „Ten hluk se šíří tak, že se tříští o stěny domů a je těžké určit jeho správný směr,“ vysvětluje velitel tamních strážníků Vlastimil Pauřík. Zvuk pravděpodobně vychází z okolí Husovy ulice. Někdy se ozývá ve dvacetiminutových intervalech. Jindy ale na něj strážníci čekají marně. Pokud by se úmyslné dělání rámusu potvrdilo, hrozí možnému pachateli minimálně pokuta za rušení nočního klidu.
před 4 hhodinami

Ražbu tunelu Homole zpožďují komplikace s podložím

Komplikace v ražbě tunelu Homole na budované dálnici D35 u Vysokého Mýta na Orlickoústecku odloží jeho dostavbu. Zprovozněn bude až v roce 2027. Tunel se bude podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla objíždět, dálnice před a za ním se otevře letos v srpnu. Podle dosavadních plánů se po celém úseku D35 mezi Ostrovem na Chrudimsku a Vysokým Mýtem mělo jezdit od letošního prosince.
před 15 hhodinami

Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu. Dva soud poslal do vazby

Policie v souvislosti s pátečním žhářským útokem v průmyslové hale společnosti LPP Holding v Pardubicích zadržela tři podezřelé osoby, které obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Jedna z nich byla zadržena na Slovensku. Další dvě osoby policie dopadla v tuzemsku a soud rozhodl o jejich vzetí do vazby. Mezi zadrženými jsou státní příslušníci České republiky a Spojených států amerických. Údajná skupina, která se k útoku hlásí, hrozí LPP Holding zveřejněním ukradených dokumentů.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Hra Ochranný reflex odráží v Ostravě téma sexuálního násilí

Dvacet let hluboko ukrývané tajemství odhaluje nová inscenace v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. V české premiéře divadelníci nastudovali hru Ochranný reflex. Irská dramatička Deirdre Kinahanová v ní zpracovala téma sexuálního násilí.
před 19 hhodinami

Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale vzdušné oddělovací stěny

Sarkofág, který plánoval státní podnik Diamo, se na haldě Heřmanice v Ostravě stavět nebude. Sanace haldy bude pokračovat zejména stavbou vzdušných oddělovacích stěn. Shodli se na tom účastníci schůzky v Praze, na které byli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Diama, města Ostravy, Moravskoslezského kraje či společnosti OKK Koksovny.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Národní divadlo zahajuje generální rekonstrukci Nové scény. Za 1,8 miliardy bez DPH má především brutalistní budovu z počátku osmdesátých let lépe přizpůsobit divadelnímu provozu. Plášť ze čtyř tisíc skleněných „obrazovek“, kvůli nimž bývá stavba vyzdvihována i haněna, zůstane, projde ale renovací. Stejně jako architektonicky cenný interiér.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
