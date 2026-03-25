Opozice v Karviné chce rezignaci primátora kvůli korupční kauze ve fotbale

Dopady korupční fotbalové kauzy, v níž kvůli podezření z uplácení figuruje i primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), se bude ve středu zabývat rada města. Podle opozice by měl Wolf rezignovat na funkci. Svolání mimořádného zastupitelstva ale zatím není v plánu, protože řádné zastupitelstvo se má uskutečnit zhruba za měsíc. ČTK to řekli radní města Martin Gebauer (ANO) a opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM).
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Karvinský radní a náměstek hejtmana pro zdravotnictví Gebauer se domnívá, že fungování společné koalice nebude korupční kauzou ohroženo.
„Je to velmi čerstvé, máme informace pouze takové, které jsou v médiích. Až bude možnost si o tom pohovořit, tak se můžeme rozhodovat, co dál. Osobně ctím presumpci neviny a na svolávání mimořádného zastupitelstva si myslím, že je brzo. Vzhledem k tomu, že se nejedná o politické selhání, ale může se jednat o nějaké jiné selhání, tak by to na místní komunální politiku nemělo mít žádný vliv, co se týče obsahu koaliční smlouvy,“ míní Gebauer. Dodal, že situace se bude mezi koaličními partnery probírat na středeční radě města.
Svolání mimořádného zastupitelstva zatím nežádá ani opozice, podle Hajdušíka má totiž svolání takového jednání svá pravidla a zákonné lhůty a fakticky by se tak konalo v obdobném termínu, jako je svoláno řádné zasedání, které se má uskutečnit 27. dubna. „Takže bít tady na poplach je asi nesmysl. Pokud se to ale potvrdí, tak je jasné, že primátor ve funkci nemůže zůstat. Když řídíte město, měl by ten člověk být bezúhonný a s nějakým morálním kreditem. Jestliže tohle je narušeno, tak každý chlap řekne, že udělal chybu, a předá to někomu jinému,“ řekl Hajdušík.
Podle něj by nejlepším řešením bylo, kdyby Wolf rezignoval sám. „Jinak by každé další rozhodnutí vedlo k tomu, že by ho občané mohli vnímat jako neseriózní,“ míní Hajdušík. Pokud primátor nerezignuje a podobný návrh by ze strany koalice nezazněl ani na zasedání zastupitelstva, komunisté by vznesli návrh na hlasování o odvolání. Komunisté v minulosti byli se sociálními demokraty ve vedení města, Hajdušíka kauza překvapila. „Znal jsem ho (primátora) jako čestného člověka a takto jsem ho i vnímal. Nečekal bych to, pokud se to stalo, je to asi nějaké jeho selhání,“ řekl Hajdušík. Domnívá se, že aféra bude mít negativní dopad na image města.
S Wolfem se už od úterý není možné spojit, podle informací ČTK nebyl v úterý ani ve středu v úřadu, což vyplývá i z vyjádření mluvčí města Moniky Dankové. „V tuto chvíli mimořádné zastupitelstvo neplánujeme, čekáme na výsledek vyšetřování. Kompetence v době nepřítomnosti primátora převzal jeho první náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM). Chod magistrátu není omezen, služby občanům jsou zajištěny v plném rozsahu. Všechny projekty pokračují beze změny,“ uvedla mluvčí.
Český fotbal čelí od úterý jedné z největších kauz v historii
Policie v úterý zadržela desítky lidí kvůli podezření z korupce a podvodů spojených se sázením na sportovní zápasy. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, ta je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje.
Karviná je podezřelá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím předsedy představenstva Wolfa či dalších osob nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024. Řešit se má rovněž možný úplatek sto tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.