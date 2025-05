Nečistý, netransparentní a snadno ovlivnitelný. Tak vnímá česká veřejnost fotbal

Domácí fotbalové prostředí je podle šedesáti procent lidí nečisté a netransparentní. Jen necelá třetina pak vnímá zlepšení situace po medializaci korupčních a jiných kauz z posledních let. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro pořad Bilance. Jeho nejnovější epizoda s podtitulem Peníze a vliv v českém fotbale má premiéru 26. května ve 21:50 na ČT1.

Kauzy kolem někdejších předních funkcionářů FAČR, Romana Berbra a Miroslava Pelty, nebo také fakt, že Česko je ve statistikách zápasů, u nichž existuje podezření z ovlivnění výsledku a průběhu, na špici Evropy, vedou k tomu, že veřejnost vidí možnost ovlivnit utkání jako relativně snadné (45 procent respondentů průzkumu to vidí jako jednoduché, 29 procent jako složité), 47 procent oslovených dokonce soudí, že na takovém utkání sami byli.

„Výše trestů, které posléze padají, nejsou dostatečně tvrdé na to, aby ty lidi odradily od pokračování. Často jsou vnímáni jako hrdinové, místo aby to společnost odsoudila. Matchfixingu pak nahrává i obecný právní rámec, kdy my nemáme stále zákon o sportu, nemáme definovaného profesionálního sportovce. Profesionální hráči nejsou zaměstnanci, je tu řada hráčů na poloprofesionální úrovni, kteří jsou zranitelní, mají malé výdělky, nebo jim kluby nebylo historicky placeno, kluby jim dlužily a organizovaný zločin pak dobře ví, kde jsou slabá místa, za kterými hráči a subjekty jít,“ nabízí jedno z možných vysvětlení Markéta Haindlová, šéfka hráčské asociace ČAFH.