Reportéři ČT: Podezřelé fotbalové sázky se soustředí do třetí ligy

Podezřením na ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám je nejvíce zasažená třetí liga, a to hlavně na Moravě. Naznačují to statistiky, které se podařilo získat Reportérům ČT. V nelegálním byznysu jde podle odborníků o miliony.

„Na základě údajů ze Sportradaru skutečně match fixingem prolezlý je – nebo byl. Postupně se to zlepšuje, ale ta čísla byla opravdu enormní,“ uvedl Jan Eisenreich, bývalý předseda etické komise FAČR.

Za posledních šest let mělo být jen v českém fotbale zhruba tři sta zápasů, kde bylo podezření na takzvaný match fixing, tedy ovlivňování utkání za účelem sázek. Zejména pak ve třetí lize.

Podle interního dokumentu fotbalové asociace z loňského roku se u podezřelých utkání objevoval nejčastěji jeden z třetiligových moravských klubů.

„To napadání je neférové, vždy je to jen plácnutí do vody. A když se ozveme a začneme to řešit s FAČRem, tak dojdeme k tomu, že FAČR na nic nepřijde,“ komentuje podezření předseda FC Zlínsko Tomáš Macek.

Jedna ze sázkových kanceláří přitom omezila možnost na tento tým uzavřít takzvané live sázky, tedy ty během zápasu. „Zlínsko máme u nás aktuálně vedeno jako tým, kde se opakovaně vyskytly podezřelé sázkové aktivity,“ potvrdil Václav Sochor, vedoucí komunikace skupiny Tipsport.