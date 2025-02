Co týden, to podezřelý zápas. Reportéři ČT zmapovali mafii v českém fotbale

„Největším problémem je match fixing zejména ve třetí lize, pak v různých soutěžích dorostu, kde to má skutečně velký dopad i na výchovu mladých hráčů. Jsou to vlastně většinou soutěže, které jsou trochu níž, (...) nepíše se o nich v celostátních denících a trochu tam světlo úplně nedosvítí,“ přiblížil odstupující předseda etické komise FAČR Jan Eisenreich.

Fotbalová asociace (FAČR) už s tím začala. Podle čísel, která se Reportérům ČT podařilo získat, přišlo za posledních šest let necelých tři sta podnětů na podezřelá utkání, u kterých mohlo jít o ovlivnění kvůli sázkám. To by v ročním průměru znamenalo, že by se odehrál jeden podezřelý zápas skoro každý týden v roce.

Jednoho dne mu přišla na mobil práva. „Někdo z těch lidí na mě získal nějaké reference, že prostě jsem měl problémy se sázením, že jsem měl i nějaké finanční problémy, tak asi proto mě kontaktovali přes aplikaci Signal. Nejprve to začalo nevinně, jestli neznám někoho v týmu Rakovníku nebo Motorletu, kdo by spadnul ve vápně,“ popsal Firbacher.

Podle fotbalisty Filipa Firbachera, kterého deník The Guardian v roce 2018 zařadil na seznam nejperspektivnějších hráčů, je match fixing velký problém. Firbacherovu kariéru hned v začátcích zbrzdila aféra, kde šlo o podezření na pokus o ovlivnění zápasu kvůli sázkám. Bylo to v době, kdy – jak sám přiznává – propadl hazardu.

Jednomu z hráčů Motorletu následně přišla zpráva, zda by si chtěl vydělat snadných padesát tisíc korun za to, že by v utkání proti Rakovníku „simuloval ve vápně“. Komunikace dál pokračovala i přes hlasové zprávy, kde stálo mimo jiné toto: „Když bys padal ve vápně a on by ti potom písknul penaltu, tak za tu penaltu, kdyby ti písknul, tak bys dostal dokonce i sto tisíc“.

Hráči pražského Motorletu ale na nabídku nepřistoupili a celý případ nahlásili vedení, které jej pak nahlásilo na FAČR a policii. „Byla snad informovaná i komise rozhodčích. A vím, že rozhodčí (Michal) Paták, když začalo utkání, tak se našeho kapitána ptal, co se děje. Ten řekl, že co ví, tak se nic neděje. Ale faktem je ta věc, že to utkání nebylo řízeno tendenčně, to zase nemůžu v žádném případě říct,“ uvedl předseda fotbalového oddílu SK Motorlet Rudolf Blažek.

Soud netrestal, etická komise ano

Právě tento případ, který se týkal událostí před zápasem Rakovníku s Motorletem, se v poslední době hodně řešil – a to kvůli fotbalistovi Michalovi Hladíkovi. Podle etické i odvolací komise FAČR to byl on, kdo měl oslovit Filipa Firbachera, aby kontaktoval hráče zmíněného utkání. Kvůli tomu byl Hladík i obžalovaný, soud ho ale zprostil obvinění. Podle něj se nepodařilo prokázat, že byl iniciátorem skutečně on.

„My jsme došli k jednoznačnému závěru, že se ty skutky staly. Musím říct, že já osobně jsem neměl vůbec žádnou pochybnost,“ podotkl člen etické komise FAČR Jan Ďoubal.