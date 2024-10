V žebříčku počtu podezření na ovlivněné zápasy je první Brazílie, za ní Česko

Na jednotlivé zápasy nepadnou miliony eur, částky se pohybují třeba okolo deseti tisíc eur. „Obvyklá manipulace vypadá tak, že si člověk vybere nějakou nižší soutěž a často ani nesází na výsledek utkání. Sází se třeba na výsledek poločasu nebo co se stane v posledních deseti minutách,“ nastínil ředitel NCOZ.

K manipulaci zápasů má v Česku docházet nejčastěji ve fotbale, často ale i ve stolním tenise, kriketu nebo v e-sportech. „Jsou to sporty, kde se dá velmi dobře na něco sázet,“ vysvětlil Mazánek. Sázky na zápasy v Česku přicházejí i z oblasti Asie. „Pokud budete sázet v Česku, musíte mít účet u banky a jste velmi poctivě registrován. Zatímco v některých asijských zemích takovéto registrace neexistují,“ doplnil.

„Tento fenomén je pro nás relativně nový, intenzivně se mu věnujeme poslední tři čtyři roky. Zatím se dařilo odhalovat ojedinělé případy, u kterých probíhá trestní řízení,“ poznamenal Mazánek. V České republice nevidí problém právního prostředí, podle něj jsou sázky právně podchyceny dobře. „Velký nedostatek vnímáme v prevenci té manipulace, ale to je spíše na sportovních svazech.“

Konference se účastní zástupci 46 zemí

Konference v Praze se účastní přes sto delegátů ze 46 zemí. Přítomný je také koordinátor pro finanční kriminalitu v Interpolu Tomonobu Kaja. Zasedání potrvá do čtvrtka.

„Čekám od ní minimálně tři přínosy. Že si tu budeme moci vyslechnout informace ‚Modus operandi‘ ovlivňování zápasů v dalších 46 členských státech Interpolu. Nebo si budeme moci uspořádat řadu bilaterálních mítinků, kde česká policie s partnery z ostatních členských států bude projednávat konkrétní případy. A to nejen s orgány vymáhajícími právo, ale i se sportovními organizacemi,“ řekl Vondrášek.

Čtrnáctého ročníku konference se účastní i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval nebo šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. „Match fixing je pro nás zásadní věc, protože sport je postavený na principech fair play a takové věci podstatu sportu ničí. Snažíme se pracovat nejen na potírání trestné činnosti, ale i prevenci ve sportu. Tato konference je pro nás nejen skvělá příležitost se hlouběji dostat do problematiky, ale zároveň přivítat ty největší odborníky,“ uvedl Kejval.

Pořádání akce přivítal i Šebek, podle nějž NSA dělá konkrétní kroky pro zlepšení. „Match fixing jsme zařadili mezi pět oblastí, kterým se NSA věnuje, stejně jako je potírání dopingu, snaha o zajištění genderové vyváženosti či kultivace diváckého prostředí. Všechny tyto pozice zaštituje takzvaná Platforma bezpečného sportu, jejímž výsledkem by mělo být zřízení pozice národního ‚safeguarda‘ Národní sportovní agentury, do jejíž kompetence by patřilo i případné podezření na rizikové chování spojené se sázením a ovlivňováním zápasů,“ doplnil Šebek.