Reportéři ČT: Kaderka a další zřejmě zapletli do údajných dotačních podvodů i příbuzné

ČT24

, jch

před 22 m minutami | Zdroj: ČT24

Reportéři ČT: Dotační podvody v tenise (zdroj: ČT24)

Největší krize českého tenisu v jeho novodobé historii a největší kauza za dobu trvání Národní sportovní agentury. V Českém tenisovém svazu se pod bývalým dlouholetým prezidentem Ivem Kaderkou měly dle policie rozkrádat milionové státní dotace systematickým způsobem, a to po dobu nejméně sedmi let. Minulý měsíc navíc policie zjistila, že měli být do podvodu zataženi i blízcí příbuzní některých obviněných, kteří navíc zřejmě mnohdy o ničem nemuseli vědět. Pro Reportéry ČT o tom natáčel Dalibor Bártek.

Že mělo v sídle českého tenisu docházet k machinacím s milionovými dotacemi, vyšlo najevo už na konci února. Tehdy detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zadrželi špičky tenisového svazu a obvinili je z dotačních podvodů, k nimž mělo dojít v letech 2021 a 2022. Prezidenta Ivo Kaderku a předsedu dozorčí rady svazu Vojtěcha Flégla pak soud poslal rovnou do vazby. Zároveň kriminalisté obvinili z podílu na dotačních podvodech i finanční ředitelku svazu Hanu Baierovou a někdejšího profesionálního tenistu Daniela Vacka. Podle tehdejších zjištění policistů měla skupina na dotacích připravit stát o bezmála patnáct milionů korun.

Po dalších sedmi měsících vyšetřování je však jasné, že to byl teprve začátek případu. V říjnu policisté stíhání významně rozšířili: k trestné činnosti v ústředí českého tenisu podle vyšetřovatelů nedocházelo dva roky, ale nejméně sedm let a z patnácti milionů vzrostla škoda na více než 52 milionů korun. A zvýšil se i počet obviněných osob a firem, které se měly dotačních podvodů dopouštět. „Současný počet fyzických a právnických osob, proti nimž se řízení vede, je pět fyzických a osm právnických,“ sdělila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Obvinění se měli dopustit dotačního podvodu, kdy neprávem vylákali prostředky z ministerstva školství a poté z Národní sportovní agentury ve prospěch Českého tenisového svazu. Nově policie stíhá spolek Orel Balkán, který řídil a k dotačním podvodům podle vyšetřovatelů zneužil předseda dozorčí rady svazu Vojtěch Flégl. „V každém případě podle toho, jak to dopadne, tak se následně organizace zachová,“ uvedl za spolek Orel jeho starosta Stanislav Juránek. Fungování svazu „Všichni víme, že tenisový svaz byl one man show, prostě se silným prezidentem, který si to řídil podle toho, jak on uznal za vhodné,“ řekl nový předseda svazu Jakub Kotrba. „Tomu odpovídá i jeho reakce, kdy po něm Národní sportovní agentura chtěla dokumenty, na základě kterých tenisový svaz rozděluje dotační prostředky, a on jim poslal fotografii ze Síně slávy – a že to je ten dokument, jak se to rozděluje. Takže takhle to fungovalo,“ doplnil. Kaderkovi se dokonce pro jeho autoritativní vystupování a odmítání kritiky přezdívalo „tenisový car“. Zásahem policie však Kaderka, který byl v čele svazu 26 let, o punc nedotknutelnosti přišel. Jen několik dní poté, co jej soud na konci května propustil z vazby, uspořádali tenisté mimořádnou valnou hromadu. Neobešla se bez přísných bezpečnostních opatření. „Ochranka tam byla, protože existoval jeden z vyloučených členů tenisového svazu, který (...) oznámil, že má (...) partu svých kamarádů, kteří sloužili v bývalé Jugoslávii, a že je připraven s těmito svými dvanácti ostrými hochy dorazit na valnou hromadu a že teprve uvidíme, co se bude dít,“ prohlásil Kotrba. Podle něj panovalo očekávání, že Kaderka se bude snažit tuto schůzi ovlivnit, což se ale nakonec nestalo. Den předtím totiž oznámil, že na svůj post rezignuje. „Jediným důvodem pro podání mojí rezignace je moje rozhodnutí nepřekážet získávání finančních prostředků od Národní sportovní agentury na podporu tenisu jako sportu,“ sdělil Kaderka v rezignačním dopise.

Návrat milionů vázne Paradoxně právě zásadní finanční potíže jsou tím nejvážnějším důsledkem, který kauza celému českému tenisu přivodila. Národní sportovní agentura po odstoupení Kaderky a jeho obviněných spolupracovníků sice poslala tenisovému svazu peníze na podporu činnosti v letošním roce, zároveň ale už v březnu rozhodla, že kvůli chybnému nakládání s dotacemi v roce 2021 musí tenisté vrátit skoro třicet milionů korun. Splatit je měli do poloviny dubna. To se ale nestalo. „Postoupili jsme to finančnímu úřadu a už to řeší spolu s tenisovým svazem,“ řekl předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. „Bojujeme s finančním úřadem i s Národní sportovní agenturou. Snažíme se jim vysvětlit, že ano, tenisový svaz udělal chybu, určitě nějakým způsobem by měl být potrestán, ale na druhou stranu pokuta ve výši třiceti milionů (...) znamená, že kvůli individuálnímu selhání jedinců bude trpět celý tenis,“ prohlásil Kotrba.

Pokud by finanční úřad rozhodl, že tenisté musejí třicet milionů vrátit a svaz by to neudělal, přišel by o jakoukoliv státní podporu pro další roky. To by znamenalo jeho finanční kolaps. Musel by zrušit veškeré turnaje a peníze by chyběly na trenéry, národní tenisová centra či třeba akademie, kde mladí tenisoví talenti vyrůstají. Tím však hrozba potíží zdaleka nekončí. Kontroloři sportovní agentury totiž brzy začnou zkoumat, jak tenisté nakládali s dotacemi i v letech 2022 a 2023. Podle Šebka se to musí stihnout prošetřit ještě do konce letošního roku. Kotrba se obává, že se problémy budou opakovat, protože se v těchto letech hospodařilo podle stejných „pravidel“ jako v roce 2021. „Ta výše je v součtu až sto milionů korun,“ dodal. Připraven je v takovém případě požádat o dlouholetý splátkový kalendář. Stomilionová sankce by ovlivnila hospodaření českého tenisu na následující desítky let. Další postih přitom tenistům hrozí i od ministerstva školství. I jeho dotace měly být podle policie zčásti zneužity. Mluvčí resortu Tereza Fojtová ale odmítla sdělit, zda se ke kontrole vůbec chystají. „Vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení není možné v tuto chvíli poskytnout žádné další informace,“ uvedla. Systém dotačních podvodů Podle policie bylo základem podvodů netransparentní nakládání s penězi a nefunkční kontrola uvnitř svazu. „My jsme převzali svaz v situaci, kdy tady nebyla žádná vnitřní struktura. Nebyly tady žádné směrnice pro nakládání s majetkem, pravidla pro výjezdy reprezentantů do zahraničí, nebyla tady jasně ukotvená pravidla pro přidělování peněz do tréninkových středisek mládeže,“ vyjmenoval Kotrba s tím, že rozdělování peněz spadalo prakticky výlučně do pravomoci prezidenta svazu. Stejně tak podle něj neplatila pravidla pro pořádání a financování mezinárodních tenisových turnajů. Právě při jejich pořádání ze státních dotací zřejmě zmizelo až padesát milionů korun. Systém dotačních podvodů probíhal podle policie po celé roky stejně. Stát posílal stamiliony korun do Českého tenisového svazu, odkud velká část peněz putovala na zajištění turnajů do spolku Orel Balkán. V letech 2017 až 2023 uspořádal spolek po celé republice více než 130 turnajů. Od Kaderkova tenisového svazu na ně obdržel dotaci v součtu přes 220 milionů korun. Žádný jiný pořadatel se Orlu ani nepřiblížil. Podle svědků bývalý prezident tenisového svazu spolek vnucoval jako organizátora většiny turnajů, mnohdy proti vůli samotných oddílů. „David Trunda (…) uvedl, že v době, kdy chtěl organizovat mezinárodní tenisové turnaje v areálu TK Sparta Praha, tak mu bylo Ing. Ivo Kaderkou sděleno, že to nemůže dělat po svém, ale doporučil mu, aby se setkal s Vojtěchem Fléglem a využil jimi doporučené subjekty. (…) Skutečnost, že toho (…) nevyužil, vedla až k tomu, že ho Ing. Ivo Kaderka začal nenávidět,“ píše se v policejním usnesení o obvinění. Náklady na turnaje Fléglův Orel Balkán podle policie uměle navyšoval – v průměru zhruba o čtvrtinu, což z celkové dvousetdvacetimilionové dotace, kterou získal, odpovídá škodě právě přes padesát milionů korun. „Policie po mně jde neuvěřitelným způsobem. Za nic nás dá na tři měsíce do vězení,“ odmítá svou vinu Flégl. Podle něj si škodu padesát milionů prostě vymyslela. „Jako v čem je padesát milionů? Moje turnaje nebyly dražší než ty ostatní,“ prohlásil pro ČT. Fiktivní faktury Policistům se podařilo zdokumentovat, že do vyúčtování za uspořádané turnaje vkládal Flégl fiktivní faktury. Podle kriminalistů k tomu využíval firmy, které ovládal on, různí známí nebo jeho manželka. Ta podle kriminalistů způsobila škodu bezmála deset milionů korun. „Mám za to, že to není zcela v pořádku (...), minimálně je to obvinění předčasné,“ nechal se slyšet Fléglův advokát Michal Paule. Například občerstvení měla podle vyúčtování na desítkách turnajů zajišťovat společnost Umpire Club Restaurant, kterou Flégl vlastní. V nabídce měla pouze studenou stravu. Přesto za tuto údajnou službu v letech 2018 až 2023 odčerpala z dotací více než šest milionů korun. Z vyšetřování ale vyplývá, že si jídlo a nápoje mnohdy zajišťovali místní pořadatelé sami. Spolupořadatel turnajů Macha Lake Open Ronald Wawrečka řekl, že jeho organizace vždy zajišťovala stravu a pití pro organizační tým, jakéhokoli zapojení Umpire Club Restaurant si není vědom.

„Pro poskytování stravy nebyly u turnajů mimo Prahu a okolí dohledány doklady. (…) Lze s jistotou říct, že společnost Umpire Club Restaurant s.r.o. neposkytovala žádné stravovací služby na turnajích konaných v jiných městech,“ stojí v policejním usnesení o obvinění. Obdobně to podle policie fungovalo i u dalších služeb: ve firmách napojených na Flégla měly mizet v součtu desítky milionů korun z dotací za falešně vyúčtovanou organizátorskou činnost, za neexistující transport hráčů, za neprovedený lékařský dozor nebo za násobně předražený pronájem tenisových kurtů. „Policie teď říká, že to třeba nebylo nebo že to bylo předražené. Ok, někde to bylo (za) míň, ale někde to bylo zas dvakrát tak dražší. A to policie vůbec nebere v potaz,“ hájí se Flégl. „Já si myslím, že jsme schopni nějakým způsobem tvrdit, a že to nakonec jsme schopni ustát, že v rozsahu obvinění je můj klient nevinen,“ prohlásil Paule. Příbuzní a známí o údajných podvodech nemuseli vědět Z usnesení o obvinění však vyplývá, že Flégl do vyúčtování dotací měl vkládat falešné faktury vystavené i na tenisové trenéry či správce areálu, v němž Orel Balkán působil, či na recepční Olaksandru Berezyuk, která podle vyúčtovaných dotací měla za pomoc při turnajích dostat přes dva miliony korun. „Ne, vůbec, to víte, že žádné peníze jsem neinkasovala,“ řekla Reportérům ČT. Dodala, že o tom, kolik měla dostávat, prý ani nevěděla. Správce tenisového areálu TJ Spoje Praha Oldřich Kulda odmítl pro ČT věc komentovat. V účetnictví firem, které jsou do kauzy podvodů zapojeny, objevili policisté i rodinné příslušníky obviněných. Odměny od desítek do stovek tisíc korun měly údajně inkasovat například matka Daniela Vacka, šestasedmdesátiletá tchýně Flégla, ale také jeho dcera a rovněž dcery Kaderky. Všechny odmítly věc komentovat. Rodiče i děti obviněných o tom, že na ně probíhá falešná fakturace, mnohdy vůbec nemuseli vědět. „Určitě nebudeme komentovat, protože to už jsou skutkové okolnosti, které jsou předmětem vyšetřování a to nebylo dosud uzavřeno,“ prohlásila k věci Bradáčová. Kam se peníze poděly Podle policie o falešné fakturaci ale věděl Kaderka i finanční ředitelka tenisového svazu Hana Baierová. Policisté se domnívají, že Fléglovi dokonce radila, jak podvody zastřít. Pro Reportéry ČT se odmítla k věci vyjádřit. Příbuzní bývalé finanční ředitelky jsou již také součástí policejního spisu. Díky odposlechům totiž kriminalisté zaznamenali, že Baierová se synem a manželem měli společně padělat účetní dokumenty. Její manžel, který je daňovým poradcem, podle kriminalistů Fléglovi navíc radil, jak nezákonné čerpání dotací skrýt před úřady. „Ten příští rok tam musíme skutečně udělat jednu velkou společnost, která bude na všechno. Já ti s tím právě, prostě budeme to dělat na jednu, skutečně na jednu velkou společnost, čím větší jsi, tím jsi míň transparentní a tím je to lepší,“ zaznělo v záznamu odposlechu mezi Baierem a Fléglem. „Já o ničem nevím,“ sdělil Baier pro ČT.