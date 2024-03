Rozsah obvinění překvapil i blízké Kaderkovy spolupracovníky, říká šéf sportovní agentury. O další podpoře tenisu jedná

Podle něj také výbor tenisového svazu nevykonával funkci tak, jak měl, protože členové výkonného výboru se měli starat o to, jak jsou peníze využity. Podotkl, že je tu i rovina Národní sportovní agentury. „Jestliže se už před rokem hovořilo o tom, že se mezi tenisty mohou ztrácet peníze, tak je pochopitelně na těch, kteří ty peníze dávají, aby zjistili co nejdříve, zda se tak stalo, či nikoliv,“ dodal.

Zmínil, že další rovinou je Kaderkovo chování. „Všichni lidé, kteří se s fungováním pana Kaderky setkali, hovoří o autoritářských sklonech, o jeho přístupu k lidem, kdy odmítá kritiku a pakliže přichází, tak on nejenže ji nepřijímá, ale podle veškerých informací, co máme, tak tvrdě útočí,“ dodal také Bártek.

Prezident tenisového svazu Kaderka jde do vazby. Soud do ní poslal i spoluobviněného Flégla

V souvislosti s obavami o budoucnost českého tenisu zmínil, že je potřeba oddělit pochybení jednotlivců od systému. „Není v ničím zájmu, aby tím byl likvidován jeden z nejúspěšnějších sportů v Česku. Vstoupili jsme do jednání s pověřeným šéfem českého tenisu panem Stočesem a stanovili jsme si milníky v možném pokračování podpory, která by nemusela být přerušená, pokud tenisový svaz učiní určité kroky,“ podotkl a dodal, že by to mělo být nastaveno tak, aby se to nedotklo nejen vrcholových tenistů, ale ani žáků.

Národní sportovní agentura odhalila vážné nedostatky v hospodaření svazu během kontroly za rok 2021. Tu zahájila v listopadu 2022 a oficiálně ji ukončila na začátku března. Po zjištění pochybení, výzvě o navrácení části dotace a zahájení správního řízení pověřila organizaci nápravou. Policie viní z podvodů se státními dotacemi pět lidí, mezi nimiž je i prezident svazu Ivo Kaderka. Ve vazbě je také člen dozorčí rady ČTS Vojtěch Flégl. Oběma hrozí až desetileté vězení, trestnou činnost popírají.