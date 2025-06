Lesníci a ochránci přírody zachraňují vodu v Brdech

Po kůrovcové kalamitě zůstala v některých částech Brd narušená krajina. Lesníci a ochránci přírody zkoušejí pomocí bagrů techniku, jak zadržet v krajině vodu a připravit půdu na návrat lesa.

Garant infiltračních opatření Agentury pro ochranu přírody a krajiny Miroslav Kubín vysvětlil princip zadržování vody. „Bagr prorazí zhutnění, posune zeminu a umožní, aby se veškerá voda vsákla do půdy a byla zde pro budoucí les.“ Podle ochránců přírody to nejde dělat všude, ale hodí se to právě v oblastech, kde se dříve těžilo ve velkém a jezdily těžké stroje.

„Několik stovek hektarů je na svažitých terénech, extrémních lokalitách a právě v linkách, kde je odtok rychlejší, jelikož je zde zhutněná půda,“ vyjádřil se ředitel divize Hořovice Vojenských lesů a statků David Novotný. „Na takhle utužené půdě v lese dochází k povrchovému odtoku během minuty a půl,“ dodal Kubín.