České lesy stárnou a klesá jejich odolnost. Škodí jim kůrovec i houby

Kůrovec patří mezi největší hrozby lesů. Současná kalamita, která vrcholila před čtyřmi lety, je nejhorší od roku 1990. Zasahuje téměř celé území.

„Může se stát, že aktuální kůrovcová kalamita nabude opačného charakteru a začne se zase zhoršovat. Každopádně už nedojde k takovému rozsahu těžeb,“ říká vědecký pracovník útvaru lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jan Lubojacký.

Počasí si hraje i s kůrovcem

Jak na tom budou lesy letos, to záleží hlavně na počasí. Vysoké teploty na začátku měsíce lesníky nepotěšily.

„V té době už došlo k prvnímu vylétávání kůrovce, který navíc měl i přes zimu možnost dokončovat vývoj, protože zima byla teplá. V současné době jsme ve čtrnáctidenní velmi chladné periodě, která tento vývoj zbrzdila a zastavila," soudí ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Vít Šrámek.

Sběr klestí bude nadále povolen i veřejnosti

Regeneraci lesů by měla ulehčit i novela lesního zákona. Počítá například s tím, že by majitelé lesů měli na jejich obnovu víc času. Někteří vlastníci do ní chtěli prosadit i zákaz sběru klestí bez jejich povolení. „Je třeba z hlediska živin anebo jejich koloběhu klestí ponechávat do jisté míry v lese,“ řekl předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů Jiří Svoboda. Dodal, že proti tomu jde praxe, kdy vlastník klestí v lese ponechává a veřejnost si ho může volně brát.

Naopak starosta obce Bohuslavice na Vysočině Jiří Kovář (nestr.) považuje tuto myšlenku za absurdní. „Lidé, kteří si přijdou do lesů pro klestí, tak vlastně ten les uklízejí. Je tady tolik toho nepořádku, že kdyby chodila každý den celá vesnice, tak to nikdy nevyčistí.“

I proto resort návrh z novely vypustil. Vládě ji předloží do půlky roku.