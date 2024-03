Reportéři ČT: Tenisovému svazu chybí na účtech desítky milionů. Sportovce to může ohrožovat

Rozhodnutí NSA je podle reportéra ČT Dalibora Bártka pro tenisty poměrně fatální. Peníze nemají, zároveň před sebou mají hrozbu, že nejde o poslední rozhodnutí ze strany agentury. „Ta oznámila rovněž to, že bude prověřovat hospodaření tenistů i v roce 2022, respektive v roce 2023,“ míní Bártek. To je i předmětem vyšetřování policie. Tenistům tak hrozí, že peněz budou muset vracet ještě více.

Podle Bártka také hrozí, že stát přestane činnost svazu financovat. „To by pro výkonnostní sport, tenis, mohlo být naprosto zásadní. Mohlo by se změnit to, jak je sport organizován,“ míní. Členové výkonného výboru svazu se prý o podstatě kauzy dozvěděli minulý týden, byli prý „konsternovaní“.

„Dozvěděli se, že kauza je skutečně vážná a může tenisový svaz poškodit naprosto zásadním způsobem,“ dodává redaktor. Jsou prý v situaci, kdy přiznávají, že není jiné cesty než změnit vedení svazu.