V kauze tenisových dotací podal státní zástupce u dvou lidí návrh na vzetí do vazby

U dvou z pěti obviněných lidí v kauze tenisových dotací podal státní zástupce soudu návrh na vzetí do vazby. Zbylé zadržené už policie propustila. Pražské vrchní státní zastupitelství to ve čtvrtek uvedlo na webu. Žádné bližší informace k věci v současné době poskytovat nechce. Podle Seznam Zpráv chce žalobce poslat do vazební cely šéfa Českého tenisového svazu (ČTS) Iva Kaderku a jeho blízkého spolupracovníka, člena dozorčí rady ČTS Vojtěcha Flégla.