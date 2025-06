Resort porušil práva SPD, když ho spojil s extremismem, rozhodl soud

Hnutí žádalo konstatování porušení práv a omluvu kvůli tomu, že ho ministerstvo ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo jí dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti.

Soudkyně Marie Filippiová v úterý konstatovala, že nebylo prokázáno, že by projevy předsudečné nenávisti byly ve sledovaném období dominantní složkou aktivity SPD. I když jsou podle soudkyně názory hnutí kritické například k vládě či Evropské unii, nepřesáhly podle ní mez přípustné kritiky. Hnutí vyvíjí podle soudkyně i jinou, například legislativní činnost. Porušení práv však podle soudkyně nebylo natolik významné, aby bylo nutné přiznat i omluvu.

Podle zástupce ministerstva vnitra Lubomíra Janků ale nedošlo k naplnění důvodů, které by zakládaly nesprávný úřední postup resortu. Nejde podle něj o to, že by hnutí upozorňovalo na společenské problémy, ale o to, jakým způsobem tato témata zneužívá k šíření nenávisti. Po vynesení rozsudku Janků podotkl, že je rozhodovací praxe soudu nekonzistentní, proti rozsudku podá odvolání. Úterní rozhodnutí je podle něj nesprávné, neopírá se o fakta a neodpovídá podle něj tomu, co bylo důkazy prokázáno.