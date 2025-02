Je nutné zkoumat úmysl pachatele, řekli odborníci ke kauze plakátů SPD

Ústavní právník Marek Antoš v 90' ČT24 zmínil, že je osobně pro větší míru svobody projevu oproti principu rovnosti. „To, že se mi něco nelíbí, že mě možná něco pobuřuje nebo šokuje, to, že si myslím, že by se nějak neměla vést volební kampaň, mě ještě automaticky nevede k tomu, že si budu myslet, že to je něco, co by mělo být trestné,“ zmínil.

Přesto ale Antoš uvedl, že kdyby seděl v mandátovém a imunitním výboru, šéfa SPD by k trestnímu stíhání vydal. „Bez ohledu na to, o jaký případ v tomhle jde, a bez ohledu na to, co si myslím o tom, jestli to, co bylo spácháno, byl, nebo nebyl trestný čin, hlasoval bych pro vydání v zásadě vždycky,“ prohlásil. „Myslím si, že poslanci by měli mít rovné postavení, a to znamená, že pokud není nějaký silný důvod k tomu hlasovat proti, tak podle mě by měl být poslanec vydán,“ vysvětlil.