iSport.cz: Policie zasahuje kvůli korupci ve fotbalových utkáních, zadržela desítky lidí

Policie od rána zasahuje kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami. Uvedl to server iSport.cz s tím, že policisté už zadrželi desítky lidí. Vedení Fotbalové asociace ČR kvůli situaci svolalo mimořádný výkonný výbor, píše server. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) potvrdila, že provádí úkony trestního řízení.
„Náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Podle iSport.cz se na akci podílí i Europol a Interpol a razii předcházelo tříleté prověřování.
