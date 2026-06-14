Koalice chce proměnu státní podpory hypoték, pro mladé mají být výhodnější


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Vládní koalice chystá od roku 2028 zásadní změny ve státní podpoře hypoték. Mladší lidé do 36 let mají získat oproti současnosti výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotečních úroků. Naopak někteří starší a majetnější klienti by mohli o část daňových odpočtů z úroků přijít, naznačil premiér Andrej Babiš ve sněmovně už na konci května. Ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO) chce vládě konkrétní plán změn představit do konce června.

Vendula Rechová z Ostravy si brala čtyřmilionovou hypotéku na dům před sedmi lety. Tehdy ještě získala úrokovou sazbu něco přes dvě procenta. Díky daňovým odpočtům šetří ročně vyšší tisíce korun. „Už na začátku hypotéky jsem měla nabídku, že se v podstatě všechny úroky uplatňují v daních,“ říká.

Letos ji ale čeká konec fixace a poté podstatně vyšší úrok. Daňové odpočty tak pro ni budou ještě důležitější než dosud. „Úroková sazba už je na úrovni dvojnásobku toho, co jsem měla předtím,“ popisuje.

Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, o 54 procent více než loni
Bydlení, ilustrační foto

Dnes si můžou lidé mající hypotéku odečíst z daňového základu zaplacené úroky ve výši až 150 tisíc korun ročně. Stát jim tak může ročně na daních ulevit až 22,5 tisíce. U lidí do 36 let uvažuje koalice buď o zvýšení částky, kterou by si mohli z úroků odečíst, nebo o zvýšení procenta, které by jim stát z maximálního odpočtu vracel.

Silnější daňová podpora, ale rozpočtově neutrální

Kabinet chce víc zpřístupnit vlastnické bydlení hlavně pro mladé rodiny. „Moje úvahy jdou cestou daňové podpory, která by byla silnější a významnější pravděpodobně pro mladé lidi,“ sdělila Schillerová. „Pracujeme se všemi variantami. Propočítáváme je a výsledkem by mělo být, aby úleva byla maximálně, pokud to půjde, rozpočtově neutrální.“

Pokud by stát nechtěl prohloubit rozpočtový schodek, musel by v případě vyšší daňové podpory hypotečních úroků pro mladé lidi u jiné části majitelů hypoték na daňových odpočtech ušetřit.

Premiér Andrej Babiš naznačil možné omezení podpory hypoték pro starší a majetnější lidi před dvěma týdny při poslaneckých interpelacích. Schillerová ČT omezení daňových odpočtů hypoték pro starší a majetné lidi potvrzovat nechtěla. Podle předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) o věci zatím koalice nehovořila.

Opozice upřednostňuje tlak na úrokové sazby

Sněmovní opozice ale argumentuje, že mnohem efektivnější je tlak na nižší úrokové sazby, které vláda může ovlivnit snižováním rozpočtového schodku. Hlavní slovo při jejich určování má nicméně Česká národní banka a míra inflace.

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny
Ilustrační snímek

„Nemyslím si, že je potřeba dramaticky měnit systém podpory lidí, kteří si nějakým způsobem berou hypotéku a mohou si odepsat platby úroků prostřednictvím daňového přiznání a prostřednictvím platby daně z příjmu fyzických osob,“ míní místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).

„Jediný způsob, jak se to dá pochopit, je, že by Andrej Babiš chtěl zrušit možnost daňového zvýhodnění na hypotéky nebo obecně na úvěry na bydlení pro starší lidi,“ komentoval zvažovanou variantu člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Papajanovský (STAN).

Na zlepšení dostupnosti hypoték pro mladé se na konci května ptal premiéra místopředseda lidovců Benjamin Činčila. Hnutí ANO podle něj kandidovalo s tím, že zařídí levnější hypotéky. Při interpelaci Činčila řekl, že levnější hypotéky nejsou a navíc jde o slib, který nelze zařídit.

Pokud se koalice na změnách podpory hypoték během letoška dohodne, mohli by je poslanci projednat příští rok na jaře.

Nejvíc lidí žádá o hypotéku do věku 40 let

Zhruba čtvrtina lidí poprvé žádá o hypotéku do 20 let. Víc než polovině je v době prvního žádání mezi 31 a 40, zbylá třetina pak získá první úvěr na bydlení až v pozdějším věku.

Banky aktuálně zvýhodňují žadatele do 36 let. Těm stačí, aby měli na nemovitost našetřeno deset procent. Ti starší musejí z vlastního pokrýt pětinu.

Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent
Novostavba, ilustrační foto

Z pohledu bank je ideálem zhruba 30letý klient, který si sjedná 30letou splatnost. Chtějí, aby dluh vypořádal během doby, po kterou bude pracovat. Platí rovnice, že čím delší hypotéka, tím nižší splátka. Zároveň ale stoupá suma, kterou člověk takzvaně přeplatí.

Banky a stavební spořitelny loni půjčily na bydlení 406 miliard. To je meziročně víc o 48 procent. Jde o druhý největší objem za 30 let tuzemského hypotečního trhu. Nově poskytnutý úvěr teď činí v průměru skoro 4 miliony a 900 tisíc korun.

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