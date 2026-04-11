Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Státní podpora hypoték pro mladé se odkládá
Zdroj: ČT24

Plánovaná státní podpora hypoték pro mladé rodiny a potřebné profese se zatím nekoná. V aktuální hospodářské strategii chybí. Prioritou kabinetu je dokončení úpravy stavebního zákona.

Jakub Kubík s přítelkyní řeší situaci mnoha mladých párů v Česku – aby si mohli dovolit vlastní byt, vzal si Kubík na následujících třicet let hypotéku. Měsíční splátka činí 25 tisíc korun. K tomu se musí přestěhovat z Prahy do Kralup nad Vltavou, kde je větší dostupnost bydlení. Mnoho jejich vrstevníků si však koupi vlastní nemovitosti za takových podmínek vůbec dovolit nemůže.

Hnutí ANO před volbami uvádělo, že by mladým párům poskytlo státní podporu na úroky při pořízení prvního bytu. Plán je i v programovém prohlášení, v hospodářském přehledu ne.

Vláda s podporou podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nadále počítá. „Toto samozřejmě budeme diskutovat tak, aby to pomohlo mladým rodinám, účelně vybraným. (...) Ty parametry ještě nejsou vydiskutovány politicky. (...) Počítáme s tím v rámci balíku podpory bydlení, což samozřejmě není jen tato jedna věc,“ vysvětlila.

Skeptický je však třeba bývalý ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN). „Já vnímám celou deklarovanou prioritu této vlády o podpoře bydlení jako nějakou dosud prázdnou proklamaci, protože těch kroků, které se dějí – tak jdou spíše proti,“ uvedl.

Otázka zvýšení cen

Opoziční strany a hnutí volají například po tom, aby pokračoval program dostupného nájemního bydlení a neomezovaly se podmínky v zákoně o podpoře bydlení, který teď prochází ve sněmovně úpravou. Nejen podle finančních poradců by totiž státní pomoc u hypoték mohla vést k dalšímu růstu cen. 

„Měla by být cílená vyloženě na ty domácnosti, které to nutně potřebují a bez toho to nezvládnout. A nemůže to být tím pádem v masivním měřítku, aby nám to tu poptávkovou stranu nezvedlo natolik, že by to zvedlo cenu nemovitostí,“ míní hypoteční poradce Lukáš Frank.

Kabinet se k tématu zřejmě vrátí v druhé polovině svého funkčního období. Podle předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy by za rok až rok a půl měla projít koaliční radou.

„Klasický předvolební slib – když ptáčka lapají, dobře mu zpívají. Alespoň začali trochu věřit odborníkům a tomu, že opravdu by to přineslo nerovnováhu,“ prohlásil člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Havránek (ODS).

Vláda chce dostupnost bydlení podpořit hlavně novelou stavebního zákona, která je ve sněmovně před druhým čtením. Má přinést rychlejší stavební řízení. To by se podle odborníků ale na trhu projevilo až kolem roku 2030.

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Zatím není možné říct, zda Severoatlantická aliance český způsob financování obrany v letošním roce uzná jako splnění závazku dvou procent HDP, je potřeba počkat na oficiální výpočet, sdělil v rozhovoru pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu Pavel Žáček (ODS) v 90' ČT24 přístup kritizoval, neplnění je podle něj zřejmé už nyní. Podobně se vyjádřil jeho kolega z výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti), podle něhož koalice šetří na obraně v nejhorší možnou dobu.
před 1 hhodinou

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Plánovaná státní podpora hypoték pro mladé rodiny a potřebné profese se zatím nekoná. V aktuální hospodářské strategii chybí. Prioritou kabinetu je dokončení úpravy stavebního zákona.
před 1 hhodinou

