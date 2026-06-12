Ministryni Mrázovou o víkendu fyzicky napadla žena. Policie vyloučila politický motiv


12. 6. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK, Policie České republiky

Čtyřiačtyřicetiletá žena v Bílině o víkendu slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou (ANO), informovala v pátek policie. Konflikt se obešel bez zranění. Tepličtí policisté motiv prověřují, vyloučili však, že by šlo o politicky motivovaný čin. Žena je obviněná z nebezpečného vyhrožování. Státní zástupce odmítl návrh na umístění obviněné do vazby, vzhledem k její osobnosti byla hospitalizována. Mrázová byla před nástupem do ministerské funkce v Bílině starostkou.

Základní sazba za nebezpečné vyhrožování podle trestního zákoníku je trest až rok vězení. V případě nebezpečného vyhrožování musí jít o výhrůžku usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou.

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