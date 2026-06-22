Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem


před 42 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Náměstek ministra vnitra Gruzie Aleksandre Darachvelidze oznámil, že parlamentu byl předložen rozsáhlý balíček legislativních změn zaměřených na nelegální migraci.

Podle náměstka ministra prošly komplexní revizí také předpisy upravující vydávání studentských povolení k pobytu cizím státním příslušníkům.

„Předložili jsme parlamentu zásadní pozměňovací návrhy týkající se nelegální migrace; jedná se o druhou fázi našich reforem. Jak si jistě vzpomínáte, v loňském roce byly zavedeny významné změny, které již přinesly pozitivní výsledky. Veřejnost je den co den svědkem vyhošťování nelegálních cizinců, kteří využívali různých mezer v zákoně k tomu, aby si zajistili dlouhodobý pobyt v zemi,“ uvedl Darachvelidze.

„Tento druhý legislativní balíček navazuje přímo na reformy, které jsme zahájili v loňském roce. Tentokrát jsme provedli zásadní revizi rámce upravujícího vydávání povolení k pobytu. V současné době je platné studentské povolení k pobytu drženo přibližně 35 tisíci cizinců. Objevily se však důkazy, že někteří z nich je využívají výhradně k zajištění dlouhodobého pobytu,“ prohlásil náměstek.

Tyto změny dle něj zaručují, že skuteční studenti, tedy ti, kteří aktivně studují a využívají svá povolení k zamýšlenému účelu, nebudou čelit absolutně žádným obtížím. Na osoby, které využívají studentské povolení k prodloužení svého pobytu, se však „budou vztahovat přísná pravidla a stát zaujme nekompromisní postoj“.

Druhá otázka se týká fiktivních sňatků. Podle platných právních předpisů je sňatek s gruzínským občanem dostatečným důvodem k získání trvalého pobytu. „V současné době je v zemi držitelem takového povolení k trvalému pobytu přibližně 30 tisíc cizinců, přičemž v této oblasti byly kontrolní mechanismy v minulosti velmi slabé, tvrdí Darachvelidze.

Pohovor před speciální komisí

Poznamenal, že se zavádí konkrétní mechanismus, který má zabránit tomu, aby se fiktivní sňatky staly cestou k získání povolení k pobytu. Vysvětlil, že každý cizinec, který uzavře sňatek s gruzínským občanem a požádá o povolení k pobytu, bude nyní povinen absolvovat pohovor před specializovanou komisí.

„V mnoha zemích existují podvodné praktiky, při nichž se fiktivní sňatky využívají jako zadní vrátka k získání povolení k pobytu. Zavádí se proto účinný mechanismus, v jehož rámci bude každý cizinec, který uzavřel sňatek s gruzínským občanem a požádal o povolení k pobytu, povinen zúčastnit se pohovoru před komisí. Pokud komise dojde k závěru, že existují opodstatněné důvody k pochybnostem o pravosti manželství, bude spis postoupen vyšetřovacím orgánům,“ přiblížil postup náměstek z ministerstva vnitra.

„Jak víte, do trestního zákoníku byl doplněn nový článek, který kriminalizuje fiktivní sňatky uzavřené výhradně za účelem získání legálního pobytu. Tento mechanismus zajistí maximální ochranu; pobyt bude udělen pouze těm, kteří tyto doklady skutečně potřebují, čímž se vyloučí jakákoli možnost, že by se cizí státní příslušníci mohli dlouhodobě zdržovat v zemi mimo rámec zákona,“ uzavřel Darachvelidze.

Článek od Georgian Public Broadcaster, poprvé byl publikován 22. června 2026 v 09:33 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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