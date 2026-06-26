Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajinský ministr hospodářství Oleksij Sobolev uvedl, že Ukrajina dokončuje model pro otevření vývozu obranných produktů a že spuštění exportu je otázkou několika týdnů. Sobolev to řekl v pořadu Suspilne Studio.
„Státy Blízkého východu jsou připraveny zřídit speciální fond pro investice do obranných projektů na Ukrajině. Ukrajinsko-americký fond už investoval do společnosti, která vyrábí vybavení pro drony. Dalším významným krokem bude udělení vývozního povolení,“ uvedl.
Oznámil také dohodu mezi americkou Mezinárodní rozvojovou finanční korporací (DFC), Světovou bankou a její agenturou MIGA o pojištění vojenských a politických rizik na Ukrajině. Program v hodnotě zhruba sto milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun) bude realizován do konce roku. Poskytne ochranu ukrajinským firmám působícím v oblasti obranné výroby a vývozu.
Vláda podle Soboleva také navýší systém pojištění rizik při přepravě zboží o dalších sto milionů eur (2,46 miliardy korun). Ukrajina plánuje rozšířit vlastní státní systém pojištění vojenských rizik, aby byly tyto nástroje pro firmy dostupnější.
„Náklady na pojištění někdy dosahují sedmi procent ročně, podniky jsou ale ochotné zaplatit pouze tři procenta. Rozdíl proto dorovnává stát,“ vysvětlil ministr.
Evropská komise 25. června během Konference o obnově Ukrajiny v Gdaňsku oznámila podpis dohod v hodnotě více než 1,1 miliardy eur (27 miliard korun) v rámci Investičního rámce pro Ukrajinu.
K vývozu zbraní
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 8. února oznámil, že Ukrajina otevírá exportní centra pro zbraně domácí výroby, přičemž do konce roku 2026 má vzniknout deset takových center.
Tehdy také uvedl, že v zemi nyní působí zhruba 450 společností vyrábějících drony. Přibližně padesát z nich podle prezidenta patří mezi lídry trhu a potřebuje investice. Rok 2026 proto bude rokem investic do ukrajinských technologií, především do bezpilotních prostředků.
Už v září 2025 prezident oznámil, že se připravuje „důležité rozhodnutí“ týkající se kontrolovaného vývozu ukrajinských zbraní, a loni v prosinci informoval o otevření první exportní kanceláře v Berlíně.
Zelenskyj 28. dubna uvedl, že Ukrajině u některých typů zbraní chybí padesát procent výrobních kapacit. Podle něj proto už byly všechny podrobnosti týkající se vývozu zbraní dohodnuty na úrovni státních institucí.
Článek napsala Mariia Patoková (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 26. června 2026, 00:29 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.