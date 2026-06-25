Novými drony dokáže Ukrajina útočit hluboko za frontou


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24, CNN, United 24 Media, Medusa, Defense News, Business Insider, Kyiv Post, Politico, Defence Tech Community, Bellingcat

Ukrajině se podařilo v posledním půlroce nasadit na frontě nové drony, jejichž schopnosti překvapit ruskou obranu zásadně vzrostly. Létají tak daleko a přesně, jako to dříve uměly jen drahé řízené střely. Drony se staly klíčovou součástí konfliktu, který před více než čtyřmi roky vyvolalo svou plnohodnotnou invazí Rusko.

Ukrajinské drony se vynořují z mraků v oblastech, které jsou stovky kilometrů daleko od míst, kde na ně v Rusku byli zvyklí. Jejich dolet je pro ruskou obranu matoucí. Právě tyto drony jsou zodpovědné za nedávné útoky na Moskvu, ale také za ničení dalších cílů až sto kilometrů za bojovými liniemi.

Toho, jak Ukrajinci přenášejí válku pomocí dronů stále více na území nepřítele, si všímají nejen analytici, ale také velká média. Americká stanice CNN poznamenala v rozsáhlém článku, že nová generace ukrajinských dronů středního dosahu výrazně narušuje zásobovací trasy ruské armády, které směřují k frontovým liniím, útočí na mosty, vlaky i cisterny, a dává Kyjevu šanci narušit plány Moskvy na letní ofenzivu.

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Stanici se podařilo analyzovat ve spolupráci se skupinou Geoconfirmed asi sto padesát ukrajinských útoků na ruské cisterny, nákladní auta a další vozidla, které byly provedené pomocí dronů. Šlo ale zřejmě jen o vrchol ledovce, nezaznamenaných nebo nedostatečně geolokovaných útoků bylo zřejmě mnohem víc. Podle zveřejněné analýzy začalo těchto útoků přibývat od začátku května, přičemž došlo také k nárůstu útoků na další cíle, jako jsou přístavní zařízení a lodě.

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Vlaky estonské společnosti Elron

Drony, které Rusko nečekalo

Ukrajině tyto útoky, které zpomalují ruské zásobování, umožňuje nová generace jejich dronů domácí výroby, jež dokazují, že se z bývalé svazové republiky stala světová velmoc ve vývoji i výrobě vojenských dronů.

Jde konkrétně o dva typy dronů, které byly speciálně vytvořené právě pro útoky za frontovými liniemi. Jedná se o stroje FP-2 a Behemoth.

První z nich je výrobkem společnosti Fire Point. Vychází technologicky ze staršího modelu, který byl během letošního jara na základě bojových zkušeností výrazně vylepšený. Designéři upravili tvar a strukturu jeho křídel tak, že teď může nést až 200kilogramovou nálož na vzdálenost přes 370 kilometrů. Do křídel se totiž nyní vejde větší množství paliva.

Jak motor, tak i další klíčové komponenty jsou přitom podle agentury United 24 Media vyráběné na Ukrajině, což pomohlo snížit cenu tohoto stroje a současně zvýšit vyráběné množství.

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Stíhací letoun, ilustrační foto

Společnost Fire Point přitom už přišla i s dalšími variantami těchto dronů. Jeden z nich slouží jako jakási „mateřská loď“. Měl by být podle vyjádření firmy schopný transportovat menší drony na velké vzdálenosti. Další model zase může nést rakety, které by mu ještě zvýšily schopnost zasahovat nepřátelské zásobovací kolony.

Drony Behemoth představila Ukrajina v květnu letošního roku. Tyto asi dvoumetrové stroje inspirované íránskými drony Šáhed mohou nést kombinaci dvou hlavic o celkové hmotnosti 75 kilogramů na maximální vzdálenost 300 kilometrů. Vyznačuje se schopností létat velmi nízko nad zemí, což znesnadňuje jeho zachycení pomocí radaru, protože může splynout s terénem. Vyrábí je ukrajinské společnosti Glefa a Culver Aerospace. Na cíl může letět částečně autonomně, nebo díky navigaci skrze satelitní systém Starlink.

Vzdálenější místa za frontou

Oba stroje spojuje schopnost útočit levně na cíle, na které byla Ukrajina dříve schopná útočit jen pomocí řízených střel nebo dražších strojů – vzdálenější místa za frontou, kam Rusko přesunulo své skladovací kapacity techniky i munice, logistické uzly, radary, ale také velitelská stanoviště poté, co je z míst blíže frontě vyhnaly starší drony typu Bulava nebo Hornet s doletem do 200 kilometrů.

Ruská armáda samozřejmě může přesunout tyto linie ještě hlouběji do svého území, kde budou ve větším bezpečí, jenže tím by narušila zásobování svých frontových jednotek.

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Cena a jednoduchost těchto ukrajinských bezpilotních letadel navíc umožňují, aby útočily na klíčové místa ruské infrastruktury ve velkém množství.

Bobr, který vypadá jako žralok

Klíčovou roli v útoku na Moskvu v noci na 18. června hrály podle dosavadních informací ukrajinské drony UJ-26 Bober, neboli bobr. Dají se snadno rozeznat díky jejich menším předním křídlům, díky nimž připomínají žraloka kladivouna.

Také v tomto případě útočí jako japonský pilot kamikadze, tedy se snaží navést na cíl, na který narazí a tím odpálí svou hlavici. Ukrajina tyto stroje využívá už tři roky, celou dobu je přitom intenzivně vylepšuje. Dron váží přes sto kilogramů a odhaduje se, že v současné době má dolet kolem tisíce kilometrů. Vyrábí ho společnost Ukrjet a jde o specializovaný stroj určený právě pro útoky na ty nejvzdálenější cíle.

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Je složitější ho odpalovat, protože musí být vystřelovaný z katapultu, což znesnadňuje jeho praktické využití. Když už má dojít k jeho nasazení, musí pro to být důvod. Bobr nese přibližně dvacetikilogramovou nálož, silnější mít nemůže, protože potřebuje dost energie pro let na velkou vzdálenost. Ovládá se pomocí satelitní navigace.

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