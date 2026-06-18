V Moskvě znovu hoří, Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé


18. 6. 2026Aktualizovánopřed 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo raketami na Kyjev a Poltavu a bezpilotními letouny na město Sumy na severovýchodě země, kde je jeden mrtvý. Ruská strana hlásí nejméně tři mrtvé a šest zraněných, zasažena byla i rafinerie v Moskvě, napsala Reuters. Média také informují o zásahu železničního mostu na okupovaném Krymu. Zprávy přichází nedlouho poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mluvil s prezidenty Francie a USA o blíže neurčených možných změnách.

Ukrajinské vzdušné síly okolo půlnoci oznámily balistickou hrozbu ze severu, zatímco úřady ohlásily dronovou hrozbu v několika regionech i odpálení řízených bomb na Záporoží na jihovýchodě země. V severněji položené Poltavě bylo šest výbuchů a na přilehlou oblast mířily další rakety.

„Nepřítel útočí na hlavní město balistickými raketami. Zůstaňte na bezpečných místech, dokud poplach před leteckým útokem neskončí!“ uvedl brzy ráno na síti telegram náčelník vojenské správy metropole Tymur Tkačenko.

Masivní úder na Kyjev má oběti. Ve známém klášteře vypukl požár
Uspenský chrám v Kyjevskopečerské lávře hoří poté, co byl zasažen při ruských raketových a dronových útocích, Kyjev, Ukrajina, 15. června 2026

Ruský letecký útok na Kyjev je už druhým v tomto týdnu. V pondělí byl těžce poškozen pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra, jehož oprava může podle ředitele komplexu trvat dva roky. Útoky si na celé Ukrajině tentýž den vyžádaly nejméně jedenáct životů.

Ukrajinské útoky zasáhly další rafinerii

Enerhodar, které leží na jihovýchodě Ukrajiny a je pod ruskou kontrolou, po ukrajinských útocích hlásí jednoho mrtvého a čtyři zraněné, oznámil starosta města Maxim Puchov.

Při útoku ukrajinských dronů v ruské pohraniční Bělgorodské oblasti zemřel podle úředníků jeden muž ve svém autě a v další pohraniční Rostovské oblasti podle gubernátora Jurije Sljusara přišel o život jeden člověk, byli zraněni dva lidé a vypukl požár ve dvou komerčních objektech.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Cílem útoků byla také Moskva, v jejíž jihovýchodní čtvrti Kapotnja byla zasažena rafinerie. Uvedl to starosta metropole Sergej Sobjanin s tím, že bylo sestřeleno více než čtyřicet dronů směřujících na město a poškozeno nákupní centrum na předměstí Moskvy.

Na síti X už kolují videa, na nichž je vidět mohutný požár po explozi, která do vzduchu vymrštila i střechu zařízení, a také oblaka kouře vycházející z několika míst. Po úterku jde o druhý útok na tuto rafinerii v jednom týdnu.

V časných hodinách byl rovněž zasažen železniční most u vesnice Rozdolne v severní části Krymu, což je podle webu Kyiv Independent klíčová trasa pro přepravu vojenské techniky a paliva k ruským jednotkám na jižní frontě.

Ukrajina zasáhla největší moskevskou ropnou rafinerii
Ukrajinské drony zasáhly moskevskou rafinerii, 16. 6. 2026

Zelenskyj jednal s Trumpem i Macronem

Zelenskyj ve středu pozdě večer na sociální síti X napsal, že telefonicky hovořil s francouzským a americkým prezidentem Emmanuelem Macronem a Donaldem Trumpem v dobu, kdy oba měli slavnostní večeři na zámku ve Versailles. Podle ukrajinské hlavy státu se jednalo o důležitý „koordinační rozhovor, který může přinést významné změny“.

Ukrajinský prezident s Trumpem jednal také na summitu skupiny zemí G7. Americký prezident ve středu řekl, že Rusko ztrácí více vojáků než Ukrajina poté, co naznačil, že jak ruský vládce Vladimir Putin, tak i Zelenskyj se zdají být ochotni podniknout kroky ohledně vyřešení konfliktu. Kreml uvedl, že Putin o tom v posledním telefonickém rozhovoru s Trumpem nemluvil.

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