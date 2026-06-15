Rusko podniklo další útok na Kyjev, v proslulém klášteru vypukl požár


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Nejméně tři zraněné si vyžádal ruský útok na Kyjev. Zasaženo bylo několik čtvrtí hlavního města Ukrajiny. V severní části Kyjeva útok připravil přibližně 140 tisíc odběratelů o elektřinu. Ve slavném pravoslavném klášteru Kyjevskopečerská lávra vypukl požár, hoří střecha Uspenského chrámu, uvedl starosta Vitalij Klyčko. Jedna zraněná žena je ve vážném stavu, dodal.

Ruská vojska zaútočila na ukrajinské hlavní město raketami a střelami, v centru města bylo slyšet téměř dvacet výbuchů, uvedl zpravodaj německé tiskové agentury DPA. Agentura AFP označila ruský útok na Kyjev za rozsáhlý, její zpravodaj viděl zásahy střel na obloze a dopady hořících trosek na město.

Terčem ruského útoku se stalo také druhé největší ukrajinské město, Charkov na východě země. Náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov ještě v neděli uvedl, že zranění utrpěla měsíční holčička a tři ženy ve věku 22, 28 a 34 let. Charkovský starosta Ihor Terechov informoval o pěti raněných. Po půlnoci Terechov oznámil další zásahy ve dvou charkovských čtvrtích.

Rusové zaútočili také na Dnipro, nejméně jeden člověk byl zraněn, oznámil náčelník Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.

Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi více než čtyři roky.

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Ukrajinský voják ovládá dron (ilustrační foto)

Znovu zasažený klášter zapsaný v UNESCO

Ruská vojska při útoku na Kyjev na konci letošního ledna poškodila i dva objekty v pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.

„Poprvé od druhé světové války byl v důsledku válečných akcí zasažen objekt Kyjevskopečerské lávry. Pokaždé za tím stojí Moskva: tak tomu bylo v roce 1918, tak tomu bylo v roce 1941, kdy byl na rozkaz Moskvy vyhozen do povětří Uspenský chrám, a teď na příkaz z Moskvy drony a rakety letí na Kyjev,“ řekl tehdy ředitel Maksym Ostapenko agentuře Interfax-Ukrajina. V klášterním komplexu je podle něj poškozený vchod do jeskyní, od kterých pochází název kláštera a kde jsou pochovány relikvie svatých, a také chrám svaté Anny.

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Vojačka ukrajinské armády

Preventivně vzlétly polské stíhačky

Polsko v pondělí brzy ráno po ruských leteckých útocích na Ukrajinu povolalo do pohotovosti stíhací letouny a uvedlo pozemní systémy protivzdušné obrany a radarový průzkum do pohotovostního stavu, uvedly polské ozbrojené síly v příspěvku na platformě X.

„Tyto kroky mají preventivní charakter a jejich cílem je zajistit a chránit vzdušný prostor, zejména v oblastech sousedících s ohroženými regiony,“ uvádí se v příspěvku.

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