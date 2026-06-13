Na Ukrajině přibývá žen, které vstupují do armády

Na Ukrajině přibývá žen, které chtějí vstoupit do armády. Oproti loňsku jich přibylo sedm tisíc. Celkem ozbrojené síly země, která se pátým rokem brání ruské agresi, čítají přes 75 tisíc vojaček. Loni se přes pět tisíc z nich účastnilo přímých bojů na frontové linii. S trvající válkou v ukrajinské společnosti vyvstává také otázka povinné mobilizace žen.
Do ukrajinské armády vstoupila Anna Obojanská dobrovolně. Chtěla, aby její děti nemusely udělat totéž. Tak Anna vysvětluje, proč se před třemi lety přidala k obráncům země. Vojenskou uniformu neodložila ani poté, co se jí před rokem a půl narodil syn.
Místo bojových pozic teď pomáhá v týlu. Povzbuzuje další ženy, aby se přidaly do ozbrojených sil. Variantu nucené mobilizace ale odmítá. „Ženy v armádě jsou potřebné, měly by tam být, protože v některých oblastech služby jsou efektivnější než muži,“ říká Obojanská. Jde podle ní o zdravotnice, oblast komunikace nebo logistiky.
Ukrajinská armáda tvrdí, že počet žen v jejích řadách vzrostl za poslední dva roky o jednadvacet procent. Přičítá to především úspěšným náborovým kampaním některých jednotek. V ulicích měst například přibývají plakáty, na kterých vedle obránců nesmí chybět ani vojačky.
Dobrovolnost služby pro ženy
Služba v armádě je pro Ukrajinky dobrovolná. Do vojenské evidence se však musí zapsat všechny ženy s lékařským nebo farmaceutickým vzděláním. Jenže na začátku roku dostaly povolávací rozkaz také ženy, které do této kategorie nepatří. Mezi nimi je i Iryna Lohinova.
„Když mě kontaktovala státní policie, už jsem byla na seznamu hledaných osob. Bylo proti mně zahájeno řízení o správním deliktu a byla mi uložena pokuta,“ popisuje.
Ministerstvo obrany však tvrdí, že šlo o omyl. Případ stále vyšetřuje a vylučuje, že chystá povinnou mobilizaci žen. Iryna a další ženy mezitím zůstávají na armádních seznamech. Podle právníků by to pro ně mohlo znamenat značné komplikace.
„Musí pravidelně aktualizovat údaje, podstoupit lékařskou prohlídku. Pokud bude na Ukrajině vyhlášena mobilizace žen, pak ženy na těchto seznamech vojenské povinnosti budou povolány do armády,“ vysvětluje právnička Polina Marčenková.
Podle samotných vojáků armáda o ženy nouzi nemá, a některé zájemkyně o službu dokonce odmítá. Víc než po mobilizaci volají po zlepšení jejich podmínek ve službě a větším pochopení pro vojačky v ukrajinské společnosti.