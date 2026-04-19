„Mlčení je amnestií pachatelům.“ Ukrajinské ženy hovoří o sexuálním násilí ruských vojáků


před 1 hhodinou
Události: Ukrajinské ženy mluví o ruském násilí
Zdroj: ČT24

Ruská armáda na Ukrajině útočí na energetickou síť, zraňuje a zabíjí civilisty a na povrch vyplouvají i další traumata. Stále víc ukrajinských žen promlouvá o sexuálním násilí páchaném ruskou armádou. O své příběhy se podělily i se štábem České televize.

Jedna z obětí ruské surovosti si říká Olena. Identitu odhalit nechce. Pochází z okupovaného břehu Dněpru, kde ji před čtyřmi lety zatkli právě Rusové. Kvůli traumatu přes rok neopustila domov na předměstí ostřelovaného Chersonu.

„Dovedli nás na farmu. Navečer přišli další vojáci, začali pít, zbili mě, znásilnili,“ vzpomíná Olena na moment, který se jí stále vrací.

Do zajetí padla místo svého manžela, ukrajinského vojáka, kterého u ní hledala ruská armáda. V zajetí byla asi týden. Myslela si, že nepřežije.

„Tahali mě za vlasy, odtáhli mě na pole, kde byly hroby, a řekli mi, že tam skončím jako ty ostatní přede mnou,“ líčí.

Pomoc přišla nečekaně od jednoho z ruských velitelů, který našel Olenu při kontrole základny. Tajně ji odvezl blíž k frontě.

„Řekla jsem si, že buď dojdu, nebo ne. A jestli ne, tak to je prostě můj osud. Šla jsem dlouho, nade mnou létaly dělostřelecké granáty.“

Olena nakonec narazila na ukrajinské kontrolní stanoviště. Podporu pak našla u organizace SEMA. Tu tvoří Ukrajinky se zkušeností jako ona.

Stovky případů zdokumentovaných znásilnění

Ukrajinská prokuratura dosud zdokumentovala přes 360 případů znásilnění ruskou armádou. Nejvíc jich zaznamenala právě z Chersonu, který byl okupovaný přes půl roku. Podle zakladatelky organizace SEMA Iryny Dovhanové je ale počet znásilněných žen ruskou armádou mnohem vyšší. Řada z nich se totiž stále obává promluvit.

„Je velmi důležité vysvětlit jak obětem, tak společnosti, že mlčení znamená amnestii pro pachatele,“ míní Dovhanová.

Prolomit tabu v ukrajinské společnosti se pokouší dokument Po stopách. Právě Dovhanová je jednou ze sedmi žen, která v něm sdílí svůj příběh. Proruští separatisté ji znásilnili a zbili už v roce 2014 v okupovaném Doněcku, kde ji vystavili veřejnému lynči za to, že dodávala zásoby ukrajinské armádě. V Kyjevě na uzavřené předpremiéře se dočkala ovací ve stoje.

„Můj příběh není ten nejhorší. Některým ženám byly při znásilnění vyraženy zuby, zlomena žebra, poškozena průdušnice,“ jmenuje Dovhanová.

Sexuální násilí jako zbraň je podle mezinárodního práva válečným zločinem. Dovhanová a organizace SEMA teď sbírají svědectví dalších žen, aby je předaly Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu.

„Mlčení je amnestií pachatelům.“ Ukrajinské ženy hovoří o sexuálním násilí ruských vojáků

„Mlčení je amnestií pachatelům.“ Ukrajinské ženy hovoří o sexuálním násilí ruských vojáků

před 1 hhodinou
Jednání s USA pokročila, k dohodě je však daleko, tvrdí šéf íránského parlamentu

V jednáních se Spojenými státy nastal pokrok, uvedl v sobotu v noci předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od dosažení závěrečné dohody jsou však obě země podle jeho vyjádření daleko. Informovala o tom agentura AFP.
05:25Aktualizovánopřed 34 mminutami

Výbuch na jihu Libanonu zabil izraelského vojáka, další zranil

Výbuch v jižním Libanonu si vyžádal život jednoho izraelského vojáka, dalších devět je zraněno, z toho jeden vážně. S odkazem na izraelskou armádu o tom v neděli informovala agentura Reuters. Incident se stal v době, kdy mezi Izraelem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh s vazbami na Írán panuje desetidenní příměří.
před 54 mminutami

„Mlčení je amnestií pachatelům.“ Ukrajinské ženy hovoří o sexuálním násilí ruských vojáků

Ruská armáda na Ukrajině útočí na energetickou síť, zraňuje a zabíjí civilisty a na povrch vyplouvají i další traumata. Stále víc ukrajinských žen promlouvá o sexuálním násilí páchaném ruskou armádou. O své příběhy se podělily i se štábem České televize.
před 1 hhodinou

Bulharsko v předčasných volbách vybírá nový parlament

Bulharsko v neděli v předčasných parlamentních volbách, osmých za posledních pět let, vybírá nový parlament. Průzkumy veřejného mínění za favorita označují nové uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva, jehož považují kritici za proruského.
před 2 hhodinami

KLDR odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země

Severní Korea v noci na neděli odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země. Podle agentury AFP se jedná o nejnovější z řady odpalů, které tento jadernými zbraněmi vyzbrojený stát v poslední době provedl. Střely podle jihokorejské armády mířily východním směrem. Japonské ministerstvo obrany později uvedlo, že dopadly do vod u východního pobřeží Severní Koreje.
01:03Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Vytvoření takzvané žluté linie příměří v jižním Libanonu, která omezuje návrat tamních obyvatel, oznámila v sobotu izraelská armáda. Podobná linie funguje v Pásmu Gazy. Izraelští vojáci v uplynulý den již udeřili na několik podezřelých, kteří se k této demarkační linii ze severní strany přiblížili. V sobotu během přestřelky na jihu Libanonu neznámí ozbrojenci zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři byli zraněni.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

Šest lidí zemřelo a dalších čtrnáct bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatické zbraně na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva, informují ukrajinská média. Policie ho zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími a nedařilo se s ním vyjednávat. Podle generálního prokurátora Ruslana Kravčenka vraždil 58letý muž pocházející z Moskvy.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda jeho přístavů, uvedlo podle agentury AFP velitelství íránských ozbrojených sil. Následně se nejméně dvě obchodní lodě dostaly pod palbu, když se pokusily průlivem proplout, napsala agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje. Teherán průliv dočasně otevřel v pátek. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že blokádu ponechá, pokud nebude s Íránem uzavřena mírová dohoda.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
