Komise navrhla nový sankční balík proti Rusku


9. 6. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod – včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb –, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu. Balík poprvé navrhuje zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo sloužil v ruské armádě od začátku ruské války na Ukrajině. Oznámila to v úterý šéfka Komise Ursula von der Leyenová. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam přibýt více než třicet ruských bank.

Nová omezení se opět zaměřují na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Tu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Rusko s její pomocí obchází západní sankce a získává tak peníze na financování války proti Ukrajině. Na sankční seznam by mělo přibýt dalších třicet lodí k již sankcionovaným 632 plavidlům.

Sankční balíčky mají podle šéfky unijní exekutivy velký význam a vytvářejí tlak na Moskvu, což se projevuje i dopady na ruskou ekonomiku. „Inflace roste, zvyšují se i daně,“ dodala von der Leyenová.

Sankce musí jednomyslně schválit členské státy EU. Dosud poslední balík sankcí unijní exekutiva navrhla 6. února, původně měl být schválen do čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu, tedy do 24. února, nakonec se tak stalo až po odvolání maďarské blokace na konci dubna.

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